Τουρκική εισβολή στη Συρία : Σφαγή δίχως έλεος – Απώλειες αμάχων, ανάμεσά τους και παιδιά

Νεκροί, τραυματίες και χιλιάδες άνθρωποι που εγκαταλείπουν τις εστίες αφήνουν πίσω οι εχθροπραξίες στη βορειοανατολική Συρία μετά την εισβολή των τουρκικών δυνάμεων το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η τουρκική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για δεύτερη ημέρα, με τις τουρκικές δυνάμεις να πλήττουν θέσεις και στόχους Κούρδων μαχητών, στην επαρχία Αλ Χασάκα. Οι τουρκικές δυνάμεις, μαζί με άνδρες του Ελεύθερου Συριακού Στρατού (σ.σ. συριακή αντιπολίτευση) επιχειρούν, κατά κύριο λόγο, στις πόλεις Τελ Αμπιάντ και Ρας αλ-Άιν.

Μάλιστα, συγκρούσεις και σφοδρές μάχες φέρεται να εξελίσσονται σε διάφορα χωριά, ανατολικά του Ευφράτη.

Απαντώντας, οι Κούρδοι, εξαπολύοντας όλμους, ξεκίνησαν τον βομβαρδισμό τουρκικών εδαφών χτυπώντας πόλεις στα σύνορα με τη Συρία.

Civilian casualties in #Tal_Abyad hospital as a result of #Turkish planes airstrikes on the city of Tal Abyad. pic.twitter.com/0KmV5L29JX

