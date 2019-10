Μητσοτάκης : Εποικοδομητική η συνάντηση με τον Πομπέο

Για πολύ εποικοδομητική συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, μιλά σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συνάντηση με τον αμερικανό αξιωματούχο.

«Είχα μία πολύ εποικοδομητική συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Πομπέο. Είναι κοινός στόχος των χωρών μας να διασφαλίσουμε την σταθερότητα στην περιοχή.

Συζητήσαμε τρόπους ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων, αλλά και της οικονομικής συνεργασίας μας σε τομείς όπως η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της ευημερίας» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο twitter.

I had a very constructive meeting with @SecPompeo. It is a common goal between our countries to secure stability in the region. We discussed ways of strengthening our bilateral relations as well as our economic cooperation in areas such as energy and reforms to promote prosperity pic.twitter.com/bDG5VIVNCa

