Χονγκ Κονγκ: Επέμβαση αστυνομικών σε διαδήλωση – Δεκάδες συλλήψεις

Δεκάδες συλλήψεις έγιναν από την αστυνομία στο Χονγκ Κονγκ κατά την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων σε διαδήλωση που βρίσκονταν σε εξέλιξη, έξω από το κτίριο της τοπικής κυβέρνησης και στην βάση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κι ενός κανονιού νερού, αλλά και χημικών κατά ενός οδοφράγματος που είχε στηθεί γύρω από τις παραπάνω εγκαταστάσεις.

Καθώς οι διαδηλωτές πετούσαν πέτρες και βόμβες μολότοφ, μία τακτική δύναμη της αστυνομίας κινήθηκε πλευρικά, αιφνιδιάζοντας τους διαδηλωτές.

Dozens were arrested outside Pacific Place at 5:30pm after another sudden police charge.

Στο χάος που προκλήθηκε, οι ομάδες της αστυνομίας ανάγκασαν τους διαδηλωτές να μείνουν στο έδαφος πιέζοντας τους με τα γκλοπ.

#HongKongPolice made multiple arrests earlier outside #LegCo, from a distance, one of the police officers pull out a baton and hit the #HongKongProtester for several times. #HongKong #HongKongProtest #Admiralty pic.twitter.com/9kQ57CEfKf

