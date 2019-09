Οι Beatles, 50 χρόνια μετά, περπατούν και πάλι, στην Abbey Road

Το άλμπουμ των Beatles, «Abbey Road», που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1969 κυκλοφορεί ξανά με διαφορετικές εκδοχές stereo, 5.1 surround sound και Dolby Atmos. Και μαζί ένα βιβλίο με ιστορίες και φωτογραφίες αλλά κυρίως 23 ανέκδοτες, δοκιμαστικές ηχογραφήσεις αγαπημένων τραγουδιών, όπως τα «Come together», «Oh darling», «Octopus’s garden», «Because», «Something».

Κάθε τραγούδι του δίσκου συνοδεύεται από μία ιστορία. Το «Here comes the sun», για παράδειγμα, έγραψε ο Τζορτζ Χάρισον μια ανοιξιάτικη ημέρα έκανε έναν περίπατο στο εξοχικό του γείτονα και φίλου του Έρικ Κλάπτον.

Ο Ρίνγκο Σταρ έγραψε το «Octopus’s garden» (Ο κήπος του χταποδιού) στη διάρκεια διακοπών στη Μεσόγειο με το γιοτ του Πίτερ Σέλερς, όταν ο καπετάνιος τού είπε ότι τα χταπόδια μαζεύουν πετραδάκια και φτιάχνουν κήπους μπροστά στο θαλάμι τους.

Ο Τζον Λένον συνέθεσε το «Because», όταν η Γιόκο Ονο έπαιξε ανάποδα τη «Σονάτα του σεληνόφωτος» του Μπετόβεν.

Ο Πολ Μακ Κάρτνεϊ έγραψε το «She came in through the bathroom window» όταν ένα από τα κορίτσια που πολιορκούσαν τα γραφεία της Apple κατόρθωσε να τρυπώσει στο κτίριο από το παράθυρο του μπάνιου.

Η κυκλοφορία περιλαμβάνει τη νέα μίξη και των 17 τραγουδιών του άλμπουμ από τον Ζιλ Μάρτιν, γιο του παραγωγού σερ Τζορτζ Μάρτιν, γνωστού και ως «πατέρα» των Μπιτλς.