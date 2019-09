Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: «Αγάπα με αν τολμάς»

Η έκθεση «Αγάπα με αν τολμάς» (“Aime moi… Si tu peux!” / “Love me if you dare”), συνεχίζει το ταξίδι της από την Κρήτη στην Αθήνα και έτσι την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, στις 20.00, παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, σε συνδιοργάνωση με το Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου όπου και παρουσιάστηκε αρχικά, τον Απρίλιο του 2019.

Ο ελληνικός τίτλος της έκθεσης, προερχόμενος από την ομότιτλη γαλλική ταινία του Yann Samuell «Jeux d’enfants», επιχειρεί όπως εκείνη, να δείξει ότι η αγάπη είναι ένα παιχνίδι πιο συναρπαστικό κι από την ίδια τη ζωή.

Τα έργα των 54 σημαντικών εικαστικών που τιμούν την έκθεση με τη συμμετοχή τους, ακολουθούν αντίστοιχα αγωνιώδη διαδρομή.

«Αγάπα με αν τολμάς»: δυο άνθρωποι που αγαπιούνται βαθιά, είναι ικανοί για όλα, για τα καλύτερα και για τα χειρότερα, καταλύοντας τους κανόνες.

Στη διαδικασία επιλογής έργων για την ομότιτλη έκθεση, κεντρικό θέμα παρέμεινε το αβάσταχτο ετούτο παιχνίδι που πολλές φορές ξεπερνά τα νενομισμένα άκρα και τα προσωπικά μας όρια. Στο εικαστικό αυτό αφήγημα που διαβάζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ελλοχεύουν η δυνατότητα ή η αδυναμία να πεις «Σ’ αγαπώ». Η ανακούφιση του να πεις «Σε χρειάζομαι», η ανάγκη του να πεις «Μείνε». Η πιθανότητα του να αρθρώσεις μετέωρες σκοτεινές φράσεις όπως «Παίξε μαζί μου αυτό το παιχνίδι», «Πόνεσέ με όσο μπορείς», «Αγάπησέ με, περισσότερο από όσο μπορείς». Η τόλμη του να ρωτήσεις -«Αντέχεις να με χάσεις;», ή, -«Αντέχεις να με κρατήσεις;». Κι ακόμη, -«Αντέχεις να ξεπεράσεις τον εαυτό σου ξανά και ξανά;», -«Αντέχεις να ξεπεράσεις τα όρια;». Η σφοδρή επιθυμία να λάβεις απάντηση στο -«Αντέχεις να πληγωθείς;», ή στο -«Αντέχεις να μην με πληγώσεις;». Κι ακόμη, -«Μέχρι πού αντέχεις να φτάσεις χωρίς εμένα;», -«Μέχρι πού τολμάς να φτάσεις για εμένα;»…

Οι συμμετέχοντες εικαστικοί, πρότειναν έργα προσωπικά, έργα εξομολογητικά που διεισδύουν στο άβατο του εαυτού. Έργα αυτογνωσιακά που τολμούν να κοιτάξουν στον καθρέφτη του εαυτού αλλά και του άλλου. Έργα που εισχωρούν στο έσω του νου και του συναισθήματος. Έργα που εξομολογούνται τη σπαρακτική ομορφιά και την ποιητική ένταση της αγάπης πέρα από τον χώρο και τον χρόνο.

Στην έκθεση συμμετέχουν:

Γιάννης Αδαμάκης, Χριστίνα Ακτίδη, Δημήτρης Ανδρεαδάκης, Νεκτάριος Αποσπόρης, Άννα Αχιλλέως, Αλέξης Βερούκας, Ειρήνη Βογιατζή, Μάριος Βουτσινάς, Βασίλης Γαρυφαλλάκης, Σάββας Γεωργιάδης, Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, Μαρία Γρηγοριάδη, Δικαία Δεσποτάκη, Γιάννης Δημητράκης, Μαρία Διακοδημητρίου, Φραγκίσκος Δουκάκης, Κωνσταντίνος Έσσλιν, Αποστόλης Ιτσκούδης, Μηνάς Καμπιτάκης, Βούλα Καραμπατζάκη, Θεόφιλος Κατσιπάνος, Νίκος Κρανάκης, Μάρω Κορνηλάκη, Δημήτρης Κρέτσης, Ελένη Κυριαζοπούλου, Μάγδα Λεβεντάκου, Λυδία Μαργαρώνη, Βαρβάρα Μαυρακάκη, Κωνσταντίνος Μαυρακάκης, Στέλλα Μελετοπούλου, Τίμος Μπατινάκης, Γιάννης Μπεκιάρης, Γεωργία Μπλιάτσου, Ρούλη Μπούα, Χρήστος Παλλαντζάς, Γεύσω Παπαδάκη, Μαρία Πάστρα, Τριαντάφυλλος Πατρασκίδης, Στέλιος Πετρουλάκης, Γιώργος Σαλταφέρος, Μίλτος Σκούρας, Στέφανος Σουβατζόγλου, Βασίλης Σούλης, Μαρίνα Στελλάτου, Λένα Ταταρίδα, Δημήτρης Τζάνης, Αντώνης Τιτάκης, Κατερίνα Τσεμπελή, Βάσω Τρίγκα, Βιργινία Φιλιππούση, Αθηνά Χατζή, Νίκος Χριστοφοράκης, Γιώργος Χουλιαράς, Αριστείδης Χρυσανθόπουλος.

Στο πλαίσιο της έκθεσης κυκλοφορεί κατάλογος σχεδιασμένος από τον Κώστα Φίσσερ.