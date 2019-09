Φιλιππίνες: Πως μετέτρεψαν τα πλαστικά μπουκάλια σε κήπο

Μια πόλη στις νότιες Φιλιππίνες μετέτρεψε τα πεταμένα πλαστικά μπουκάλια σε λουλούδια για να δημιουργήσει έναν κήπο από χιλιάδες πολύχρωμες τουλίπες, προσελκύοντας τα βλέμματα των επισκεπτών.

Ο κήπος από τουλίπες, που εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα, δημιουργήθηκε από 26.877 μπουκάλια που συγκεντρώθηκαν από 45 χωριά γύρω από την πόλη Λαμιτάν στο Μπασιλάν, μια νησιωτική επαρχία στο νοτιοδυτικό άκρο του αρχιπελάγους.

Τα πλαστικά μπουκάλια κόπηκαν σε σχήμα τουλίπας και βάφτηκαν κόκκινα, κίτρινα, ροζ και μπλε, ενώ άλλα ενώθηκαν με άμμο και τσιμέντο και χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία μονοπατιών στον κήπο αυτό.

Οι Φιλιππίνες ρίχνουν μεγάλο μέρος των πλαστικών τους στον ωκεανό, ενώ ανακυκλώνουν μικρό μέρος των απορριμμάτων τους.

