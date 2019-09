Μπρούκλιν Νετς : Νοκ άουτ όλη τη σεζόν ο Ντουράντ

Πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν με τους Νετς ο Κέβιν Ντουράντ.

Ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας του Μπρούκλιν Σον Μαρκς, δήλωσε πως ο 31χρονος φόργουορντ αναμένεται να χάσει όλη την ερχόμενη χρονιά, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις δεν θα προλάβει να αποθεραπευτεί πλήρως από τον τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα, τον οποίο υπέστη στους τελικούς του ΝΒΑ.

Υπενθυμίζεται πως ο «ΚΔ» έχει υπογράψει συμβόλαιο με τους Νετς διάρκειας τεσσάρων ετών και όπως όλα δείχνουν η επιστροφή του στα παρκέ αναμένεται να γίνει την σεζόν 2020-2021.

Nets GM Sean Marks says today at the team’s preseason media availability that the expectation remains that Kevin Durant will miss the entire season as he recovers from a torn Achilles

