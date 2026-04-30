Εγκρίθηκε από την επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η τοποθέτηση του Στέλιου Κυμπουρόπουλου στη θέση του προέδρου της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.

Η πρόταση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου για τη τοποθέτηση του πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ στο τιμόνι της Αρχής εγκρίθηκε μόνο με τις ψήφους της ΝΔ, καθώς ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν. Το ΠαΣοΚ και ΚΚΕ δήλωσαν «παρών». Η αντιπολίτευση έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, για «κομματικό διορισμό».

«Η προσπάθεια να αποδοθεί πολιτικός και κομματικός χρωματισμός παρέλκει. Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος προέρχεται από την Κοινωνία των Πολιτών, θα ήταν κόσμημα για οποιοδήποτε κόμμα να βρίσκεται στις τάξεις του. Είναι άνθρωπος ακέραιος. Έχει δώσει διαπιστευτήρια για το πως μπορεί να διαχειριστεί θεσμικές θέσεις», ανέφερε, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο Άκης Σκέρτσος.

Η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ενέκρινε – με τις ψήφους της πλειοψηφίας – και το διορισμό του Χαράλαμπου Τσέκερη στη θέση του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.

Σημειώνεται ότι ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε στη Βουλή ο υπουργός Επικρατείας, μετά την επιστολή των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών. Ανάμεσα στα μέλη της επιτροπής, ήταν και ο κ. Μπαραλιάκος ο οποίος συνυπέγραψε την επιστολή – κριτική των πέντε βουλευτών για το επιτελικό κράτος. Πάντως, για το θέμα δεν έγινε αναφορά από την κυβερνητική παράταξη, ωστόσο, σχολιάστηκε αιχμηρά από την αντιπολίτευση.