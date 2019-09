Ρέι Χαριχάουζεν: Εκθεση για έναν από τους «πατέρες» των ειδικών εφέ

Φωτογραφίες των πρώτων αποκατεστημένων μοντέλων των όντων που μας «τρόμαξαν» σε ταινίες όπως «The 7th Voyage of Sinbad» (1958), «Jason and the Argonauts» (1963) και «Clash of the Titans» (1981) δόθηκαν ήδη στη δημοσιότητα, για να συμπέσουν με τα γενέθλια που θα ήταν τα 99ά του δημιουργού.

Ο Χαριχάουζεν –που απεβίωσε το 2013- επηρέασε έντονα καλλιτέχνες του stop motion όπως τους Χένρι Σέλικ και Φιλ Τίπετ αλλά και σκηνοθέτες όπως τους Τζορτζ Λούκας, Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τζέι Τζέι Έιμπραμς.

«Είναι εκπληκτική εμπειρία το να βλέπεις να ξαναζωντανεύουν κάποια από τα πιο φημισμένα μυθολογικά όντα της ιστορίας του κινηματογράφου» δήλωσε ο Σάιμον Γκρουμ, διευθυντής του Τμήματος Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης στην National Galleries of Scotland.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που εργαζόμαστε μαζί με τη Βανέσα και το “The Ray and Diana Harryhausen Foundation” για να στήσουμε από κοινού τη μεγαλύτερη και πιο θεαματική έως σήμερα έκθεση που θα τιμά τη ζωή και το έργο του Ρέι Χαριχάουζεν, ενός τιτάνα του κινηματογράφου».