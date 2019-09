Χονγκ Κονγκ: Δακρυγόνα και μολότοφ σε αντικυβερνητική διαδήλωση

Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πορείας στην πόλη Τουέν Μουν στα προάστια του Χονγκ Κονγκ, καθώς οι μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας έκαναν χρήση δακρυγόνων εναντίον αντικυβερνητικών διαδηλωτών, οι οποίο διασκορπίστηκαν στους γύρω δρόμους και στα κοντινά εμπορικά καταστήματα.

Οι διαδηλωτές, που φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες, σκληρά καπέλα και μαύρες μπλούζες έστησαν οδοφράγματα, χρησιμοποιώντας κομμάτια από τα πεζοδρόμια αλλά και καροτσάκια σούπερ μάρκετ.

Την πορεία είχαν αρχικά οργανώσει κάτοικοι της περιοχής, για να διαμαρτυρηθούν για την αποτυχία του γραφείου της τοπικής κυβέρνησης να ανταποκριθεί στα παράπονά τους για τον θόρυβο. Αργότερα, ωστόσο, στην κινητοποίηση συμμετείχαν και αντικυβερνητικοί διαδηλωτές.

Security tightens ahead of protests through #HongKong #TuenMun park Tuen Mun station closed ahead of planned #protests Earlier pro-democracy messages left on city’s « #Lennon Walls» throughout months of protests taken down by pro-Beijing supporters https://t.co/sVuSViLh4H

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μία γυναίκα φώναζε προς τις δυνάμεις ασφαλείας: «Η αστυνομία πρέπει να προστατεύει τους πολίτες του Χονγκ Κονγκ, όχι να τους επιτίθεται, δεν έχετε συνείδηση;».

Followed by first aiders arrested at the MTR station and on the road, THREE MORE first aiders are arrested outside the #TuenMun Town Hall. #Police officers claimed two of the first aiders have weapons with them#StandwithHK #FreeHK#929GlobalAntiTotalitarianism#929GlobalMarch pic.twitter.com/0ktPz2n2mr

— sc🇭🇰#FollowBackHK (@fktws) September 21, 2019