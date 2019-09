Μαρινάκης: «Ο Κλαφ ήταν ο κύριος λόγος που ήθελα να αναλάβω τη Νότιγχαμ» [Εικόνες]

Θαυμαστής του Μπράιαν Κλαφ δηλώνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο διοικητικός ηγέτης της Νότιγχαμ Φόρεστ αποκάλυψε τον κύριο λόγο που αποφάσισε να αναλάβει τη διαχείριση της αγγλικής ομάδας, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον θρυλικό προπονητή που οδήγησε τη «Φόρεστ» σε δυο ευρωπαϊκούς τίτλους αλλά και στην κατάκτηση του μοναδικού της πρωταθλήματος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η μαγεία του Κλαφ έπαιξε κεντρικό ρόλο στην απόφασή του να ασχοληθεί με τα διοικητικά του αγγλικού συλλόγου, ενώ παράλληλα εξέφρασε την περηφάνια του για το γεγονός πως πλέον αποτελεί κομμάτι αυτής της ιστορικής ομάδας.

«Όταν ήμουνα νέος, ήξερα για τη μαγεία του Μπράιν Κλαφ και για το πως έκανε τη Νότιγχαμ Φόρεστ νικήτρια και πασίγνωστη σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ο κύριος λόγος για τον οποίος ήθελα να αναλάβω τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Πιστεύω πολύ ότι τα θαύματα συμβαίνουν όταν έχεις ταλέντο, πίστη, δύναμη και όραμα. Τα είχε όλα. Είμαι υπερήφανος που αποτελώ κομμάτι αυτού του υπέροχου κλαμπ, εξαιτίας του».

💬 «I am proud to be a part of this magnificent football club because of him.» #NFFC pic.twitter.com/SHt426YOzd

— Nottingham Forest FC (@NFFC) September 20, 2019