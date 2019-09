Πάρτυ στο Twitter για τον Τσίπρα στη ΔΕΘ : Οι χρήστες ρωτούν…

View this post on Instagram

Αυτό θα θέλαμε να το πει και στα #αγγλικά σε κάποιο οικονομικό forum. #Τσίπρας: Η #αύξηση των #μισθών είναι προϋπόθεση για την #ανάπτυξη, όχι η ανάπτυξη για την αύξηση των μισθών.