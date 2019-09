Animasyros: Ο πολύχρωμος κόσμος του Φεστιβάλ «ζωντανεύει» στις 18 Σεπτεμβρίου

Το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, μια από τις 20 σημαντικότερες διοργανώσεις παγκοσμίως για την τέχνη της εμψύχωσης, παρουσιάζει για 12η χρονιά, από τις 18 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου 2019, ένα πλούσιο πρόγραμμα με ταινίες από και για όλο τον κόσμο, πρωτότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα, μοναδικές εκθέσεις αλλά και πάρτι, σε επιλεγμένα μέρη της Σύρου, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει και να ταξιδέψει στον συναρπαστικό κόσμο του animation.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ.

Το Πρόγραμμα

Περισσότερες από 250 ταινίες από 30 χώρες για όλα τα γούστα

Έχοντας λάβει περισσότερες από 2.500 υποβολές συμμετοχών, η επιλογή του προγράμματος του Animasyros 12 φέρνει στο κοινό περισσότερες από 250 ταινίες, από περισσότερες από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων, μερικές από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, πολυβραβευμένες αλλά και νέα «διαμάντια», με συμμετοχή σε σημαντικά φεστιβάλ όπως το Αννεσί, οι Κάννες, το Σάντανς, κ.ά., καταξιωμένων επαγγελματιών καθώς και της νέας γενιάς animator, από όλο τον κόσμο, και για όλα τα γούστα. Φέτος ειδικά, πέρα από το ειδικό αφιέρωμα «AnimaGreen», πολλές από τις ταινίες σε όλες τις κατηγορίες θέτουν στο επίκεντρό τους σημαντικά κοινωνικά θέματα, τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες, όπως το μεταναστευτικό, τα εγκλήματα πολέμου και η παιδική δουλεία, δοσμένα μέσα από την τέχνη της εμψύχωσης.

Οι προβολές πραγματοποιούνται στο μαγευτικό θέατρο Απόλλων και στον κινηματογράφο Παλλάς, ενώ δεν λείπουν και οι υπαίθριες προβολές σε επίλεκτα σημεία της Σύρου, όπως η Πλατεία Μιαούλη και η πλατεία του Φοίνικα.

Πρεμιέρα

Μια εντυπωσιακή παραγωγή όπου η όπερα «συνομιλεί» με το animation: «Το αηδόνι του αυτοκράτορα» της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ καταφτάνει στο θέατρο Απόλλων.

Tο μουσικό παραμύθι της κορυφαίας Λένας Πλάτωνος «Το αηδόνι του αυτοκράτορα», που παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο κοινό τον Οκτώβριο του 2018 σε μία σειρά sold out παραστάσεων στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) σε συνεργασία με το Animasyros, ταξιδεύει για πρώτη φορά στη Σύρo, την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου στις 20.00 στο θέατρο Απόλλων, σφραγίζοντας την επίσημη έναρξη της 12ης διοργάνωσης. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Κατερίνα Πετσατώδη ενώ το animation έχει αναλάβει η πολυτάλαντη Ειρήνη Βιανέλλη. Το έργο βασίζεται στο ομώνυμο παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Αντερσεν και αποτελεί μια παραβολή για τη σχέση τέχνης και τεχνολογίας, η οποία στις μέρες μας είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ.

Την επόμενη μέρα, την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου στις 11.00, στο θέατρο Απόλλων, οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την εντυπωσιακή αυτή παραγωγή, που αποτελεί μία ιδεώδη γνωριμία των παιδιών με τον μαγικό κόσμο της λυρικής τέχνης. (Είσοδος Ελεύθερη, απαραίτητη η κράτηση θέσεων στο education@animasyros.gr | 6986829470)

Οι ταινίες – τα βραβεία – οι κριτικές επιτροπές

Το Βραβείο Κοινού διεκδικούν 8 ταινίες για μικρούς και μεγάλους, μεταξύ των οποίων το πρόσφατα βραβευμένο στο φεστιβάλ του Αννεσί «Away» του Gints Zilbalodis, το επιδραστικό animated ντοκιμαντέρ «Zero Impunity» των Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies και Denis Lambert, που έχει γίνει παγκόσμιο κίνημα (www.zeroimpunity.org), παρουσία του σκηνοθέτη Stephane Blies, η ιταλική παιδική ταινία «Iqbal, a Tale of a Fearless Child» των Michel Fuzellier και Babak Payami, βασισμένη στη δημοφιλή παιδική σειρά βιβλίων, αλλά και το «The Girl without Hands» του Sébastien Laudenbach, η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο παραμύθι των αδελφών Γκριμ και διαγωνίστηκε στο φεστιβάλ Καννών.

Η κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος του Animasyros 12, έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 22 ταινίες που διαγωνίζονται στη ναυαρχίδα του Φεστιβάλ που αντικατοπτρίζει και φέτος με τον καλύτερο τρόπο την παγκόσμια animation σκηνή. Ξεχωρίζουν η ελληνική «Violent Equations» του Αντώνη Ντούσια, εμπνευσμένη από το έργο του ζωγράφου και γλύπτη Κωστή Γεωργίου, το πολυβραβευμένο «Selfies» του Claudius Gentinetta, καθώς και η νέα ταινία – διαμαρτυρία «Gun Shop» του καταξιωμένου animator Patrick Smith. Ακόμα, το «Sister» της Siqi Song με συμμετοχές σε Αννεσί και Σάντανς, καθώς και το «Toomas Beneath the Valley of the Wild Wolves», η νέα ταινία της Chintis Lundgren που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις παγκοσμίως με την προηγούμενη ταινίας της, Manivald. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους: Elise Jalladeau (Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράγου της Θεσσαλονίκης), Ricardo Blanco (animator, μέλος των CINANIMA – Espinho International Animation Festival, ICA – Portuguese Institute of Cinema and Audiovisual), και Carolina Sandvik, (καλλιτέχνης και animator).

Δείτε τις ταινίες που διαγωνίζονται εδώ:

Η ίδια κριτική επιτροπή καλείται να επιλέξει και την καλύτερη ταινία στην κατηγορία Τηλεοπτικές Σειρές & Κατά Παραγγελία ταινίες.

Δείτε τις ταινίες που διαγωνίζονται εδώ:







Τέλος, με 24 ταινίες από όλα τα σημεία της γης, κωμικές, κοινωνικές, πειραματικές, οικολογικές και με όλων των ειδών τις τεχνοτροπίες, το ανταγωνιστικό Φοιτητικό Διαγωνιστικό Τμήμα του Animasyros 12 ξεδιπλώνει το μέλλον του animation μέσα από τα καλύτερα δείγματα που έχουν να παρουσιάσουν οι ανερχόμενοι animators παγκοσμίως, όπως ο Φωκίωνας Ξένος με το «Heatwave» και η Anna Mantzaris με το «Good Intentions». Οι ταινίες που διαγωνίζονται:





Το βραβείο θα επιλέξει η κριτική επιτροπή: Παναγιώτης Ιωσηφέλης (σεναριογράφος, αναπληρωτής Καθηγητής), Λευτέρης Φυλακτός (σκηνοθέτης) και ο Πασχάλης Πασχάλη (αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του τμήματος Design & Multimedia από το 2014 & πρόεδρος της ASIFA Κύπρου.

Βραβείο Ευρωπαϊκών Αξιών: #ThisIsEU

Φέτος, ένα νέο βραβείο θα απονεμηθεί στη διάρκεια του Animasyros! Το βραβείο απονέμεται για πρώτη φορά από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ως συνδιοργανώτριας του φεστιβάλ, σε μία ταινία που θα επιλεγεί από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, μεταξύ 8 ταινιών που προβάλλονται στα διάφορα διαγωνιστικά και μη τμήματα του Φεστιβάλ και οι οποίες διακρίνονται για την προώθηση των ιδρυτικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ταινίες που διεκδικούν το βραβείο #ThisIsEU αντανακλούν τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση: σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Η Ελληνική δημιουργία στο επίκεντρο του Φεστιβάλ

Όπως κάθε χρόνο, το Animasyros τιμά τους Έλληνες δημιουργούς μέσα από το πρόγραμμά του. Πέρα από τους Έλληνες που διεκδικούν ένα από τα βραβεία του Φεστιβάλ, από το πρόγραμμά του δεν θα μπορούσε να λείπει το Ελληνικό Πανόραμα. Μέσα από 22 ταινίες αναδεικνύεται μια σκηνή σε διαρκή άνοδο και πλήρως εναρμονισμένη με τις διεθνείς προδιαγραφές. Το πρόγραμμα περιέχει και μία ταινία που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Κ.Α.Π.Η. Δήμου Σύρου – Ερμούπολης. Οι ταινίες αυτές μαζί με όλες τις υπόλοιπες ελληνόφωνες ταινίες που συμμετέχουν στα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ θα διαγωνιστούν για το χρηματικό Βραβείο της Καλύτερης Ελληνόφωνης ταινίας που αθλοθετεί το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Αφιερώματα & Ειδικές Προβολές

Εκτός από τα μεγάλα διαγωνιστικά τμήματα, το Animasyros 12 τιμά δύο χώρες, τη Σουηδία, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Σουηδίας στην Ελλάδα και το Αζερμπαϊτζάν, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, με ένα πανόραμα για την 50ή επέτειο του Animation του Αζερμπαϊτζάν, σε επιμέλεια του διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Animafilm του Μπακού, Rashid Aghamaliy. Επιπλέον, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινούμενων Σχέσεων της Πορτογαλίας, CINANIMA, επέλεξε ένα πρόγραμμα ειδικά για το Animasyros 12 που πρόκειται να αποτελέσει δείγμα του νέου πορτογαλικού κινηματογράφου. Για πρώτη φορά, το Animasyros θα φιλοξενήσει μια επιλογή από τους καλύτερους υποψηφίους και τους νικητές των βραβείων Emile 2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κινηματογράφου.

Φέτος, για τέταρτη φορά στην ιστορία του, ο θεσμός «Animasyros», φιλοξενεί μια ιδιαίτερη ενότητα με θέμα «AnimaGreen», όπου θα προβληθούν 16 ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο, με την πλειοψηφία αυτών να κάνουν πρεμιέρα στην Ελλάδα, και με κύρια θεματική το περιβάλλον και την προστασία του.

Τέλος, το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιέχει και μία σειρά LGBTQI+ ταινιών, μια ενότητα που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Athens Pride και αποτελεί φυσική συνέχεια της συνεργασίας του Φεστιβάλ με τον θεσμό, για 4η χρονιά. Το πρόγραμμα Animapride IV αποτελείται

από μια σειρά πρωτοποριακών ταινιών μικρού μήκους που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της LGBTQI+ θεματολογίας, όπως το coming out, τον τρανς γάμο, τον φεμινισμό, την πολυγαμικότητα, το στίγμα του HIV, την τεκνοθεσία κ.α.

Η Αγορά: ένα σημείο συνάντησης της παγκόσμιας δημιουργίας

Το Animasyros συνεχίζει για 5η συνεχόμενη χρονιά το τμήμα της Αγοράς που πλέον αποτελεί πυρήνα δημιουργικής επαγγελματικής δικτύωσης και δημιουργίας, συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ επαγγελματιών κινουμένων σχεδίων από όλο τον κόσμο και απευθύνεται σε σκηνοθέτες, παραγωγούς, διανομείς και επαγγελματίες στον τομέα δημιουργίας ταινιών animation, κινηματογράφου και νέων τεχνολογιών.

Στο πρόγραμμα της Αγοράς εντάσσεται ένα εντατικό εργαστήριο pitching με τίτλο «How to pitch-One to One meetings» σε τρία (3) επιλεγμένα projects, από τη Βραζιλία, την Ιταλία και την Ελλάδα, υπό τη διεύθυνση της Nancy Denney Phelps, γνωστή στον χώρο για το πολύπλευρο έργο της ως δημιουργός, ιστορικός animation, δημοσιογράφος, συντάκτρια και ιδιοκτήτρια του ΑWN (Animation World Network) καθώς και coaching tutor. Μέσω του εργαστηρίου αυτού, στόχος είναι οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν σε μια αποτελεσματική παρουσίαση των υπό εξέλιξη παραγωγών τους σε διανομείς και άλλους εκπροσώπους της κινηματογραφικής αγοράς.

Η φετινή Αγορά περιλαμβάνει επιπλέον τη λειτουργία βιντεοθήκης ολοκληρωμένων ταινιών animation, ενώ θα πραγματοποιηθούν ομιλίες επαγγελματιών και εκπροσώπων οργανισμών και φορέων σε σύγχρονα θέματα που απασχολούν την Αγορά του animation και ευρύτερα την πολιτιστική επιχειρηματικότητα και τον οπτικοακουστικό πολιτισμό, υπό τον συντονισμό της Μαρινέτας Μακ Κρητικού.

Τέλος, θα γίνει παρουσίαση work-in-progress της ταινίας animation μικρού μήκους της Ιριδας Ζιόγκα, «Man Wanted» (μια συμπαραγωγή Ελλάδας, Εσθονίας, Σερβίας και Αλβανίας), παρουσία της σκηνοθέτιδος. Το project «Man Wanted» είχε παρουσιαστεί με επιτυχία στο Pitching Forum της Αγοράς κατά τη διάρκεια του Animasyros 10 (2017).

Παράλληλες Εκδηλώσεις & Συνεργασίες

Έκθεση: Αφίσες Πολωνών Καλλιτεχνών με έμπνευση από την Ελλάδα

Τι συμβαίνει όταν ο Οιδίποδας, η Ιφιγένεια, η Αντιγόνη, η Εκάβη αλλά και ο Ζορμπάς και τα ελληνικά νησιά γίνονται αφίσες- έργα τέχνης και, μάλιστα, από τους πιο διάσημους Πολωνούς καλλιτέχνες; Μία μοναδική έκθεση που φιλοξενεί το Animasyros 12 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων

για την επέτειο των 100 χρόνων φιλίας μεταξύ των δύο χωρών. Ένας φόρος τιμής διάσημων Πολωνών καλλιτεχνών στην ελληνική τέχνη και ένας έντονος συμβολισμός που αντικατοπτρίζει τον σεβασμό και τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και των δύο λαών.

AN ANIMATED EUphoria

Η Ελευσίνα 2021 / Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, σε συνεργασία με το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, διοργάνωσε τον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Animation με τίτλο «An animated EUphoria by Eleusis 2021 European Capital of Culture / powered by Animasyros» με θέμα τη «Μετάβαση στην EUphoria», ώστε να αποδώσουν το κεντρικό μήνυμα της Ελευσίνας 2021 σε animation. Η διοργάνωση του εν λόγω διαγωνισμού έγινε με σκοπό την προβολή του μηνύματος της Ελευσίνας ΠΠΕ 2021 σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με τη βοήθεια ενός πρωτότυπου μέσου, όπως το animation. Αυτό επέτρεψε στους συμμετέχοντες καλλιτέχνες να πειραματιστούν και να βρουν νέους τρόπους να μεταφέρουν τις ιδρυτικές ιδέες της Ελευσίνας ΠΠΕ 2021. Οι τρεις νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης του Animasyros 12, την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου στις 20.00 στο θέατρο Απόλλων. Περισσότερες πληροφορίες: animated.eleusis2021.eu

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το σταθερά πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Animasyros περιλαμβάνει έξι εκπαιδευτικά εργαστήρια ανιμέισον που απευθύνονται σε άτομα Τρίτης Ηλικίας, ΑμεΑ, ενηλίκους, παιδιά, εφήβους και νέους επαγγελματίες, καθώς και σε όλη την οικογένεια, υπό το συντονισμό διακεκριμένων animators – εκπαιδευτικών κινουμένων σχεδίων από την Ελλάδα και τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής εδώ.

Το Animasyros εγκαινιάζει τη συνεργασία του με την Aegean Rebreath (https://www.aegeanrebreath.org/), η οποία δραστηριοποιείται στον καθαρισμό των βυθών από απορρίμματα, και δημιουργούν μαζί ένα εργαστήριο για μαθητές γυμνασίου με τίτλο, «Το ταξίδι των μικροπλαστικών» και εκπαιδευτή τον Φωκίωνα Ξένο. Το εργαστήριο θα πλαισιώσει η ανοιχτή εκπαιδευτική ομιλία, που θα λάβει χώρα στον κινηματογράφο Παλλάς την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρες 11.00-12.00, με τίτλο «Η Θάλασσα Είναι και Δική σου», στην οποία ο Ιδρυτής της Aegean Rebreath Γιώργος Σαρελάκος και η Συντονίστρια Έρευνας Arabella Ross θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους για τη θαλάσσια ρύπανση. Ακόμη, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 10.30, η Aegean Rebreath θα βρεθεί παρέα με τους μικρούς μας φίλους, στο Αλιευτικό Καταφύγιο (δίπλα στις εγκαταστάσεις Νεωρίου) όπου και θα πραγματοποιήσει τη δράση με τίτλο «Aνέλαβε δράση: καθαρίζουμε μαζί το λιμάνι» με στόχο τον παράκτιο καθαρισμό της περιοχής.

Το Πάρτι της Κυβέλης powered by #EUandMe

Το Σάββατο 21/09 το βράδυ, στην ομορφότερη ταράτσα της Ερμούπολης, στο Ινστιτούτο Κυβέλη, θα γίνει το καθιερωμένο πάρτι του Φεστιβάλ, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Τη μουσική επιλέγει η Ελένη Τζαννάτου (a.k.a. Princess Tzou).

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, στην αυλή του Θεάτρου Απόλλων θα λειτουργεί το festival center που έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης καλεσμένων και κοινού του Φεστιβάλ για καφέ, μπύρα ΝΗΣΟΣ ή κρασί ΦΑΜΠΡΙΚΑ.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Animasyros:

Το ταξίδι

Το Animasyros σε συνεργασία με την Blue Star Ferries και την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων Σύρου, εξασφάλισε για τους επισκέπτες του Φεστιβάλ 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και ειδικές τιμές σε καταλύματα. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο: http://animasyros.gr/newsgr.html & στο filoxenia@animasyros.gr.