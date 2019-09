Daniel Johnston: Πέθανε ο τραγουδοποιός της αμερικάνικης indie rock

Πέθανε σε ηλικία 58 ετών, ο μύθος της αμερικάνικης indie rock, Daniel Johnston μετά από καρδιακή προσβολή, που υπέστη ενώ βρισκόταν στην οικία του στο Χιούστον. Την θλιβερή είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο Jeff Tartakov.

Με την είδηση του θανάτου του Daniel Johnston, πληθώρα καλλιτεχνών έσπευσαν να αποχαιρετίσουν τον εμβληματικό τραγουδοποιό, κάνοντας λόγο για έναν από τους καλύτερους δασκάλους της indie rock μουσικής. Ανάμεσα σε αυτούς οι Beck, Judd Apatow και Ezra Furman ενώ ο ηθοποιός Elijah Wood έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter: «Τι ευγενικός, όμορφος θησαυρός. Τόσο λυπηρό που μας άφησε».

Daniel Johnston; what a gentle, beautiful treasure. So sad to hear you’ve left us.

— Elijah Wood (@elijahwood) September 11, 2019