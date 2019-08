Η Τουρκία προχωρά σε νέα γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ

Νέα παράνομη γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ με το γεωτρύπανο Πορθητής ανακοίνωσε η Τουρκία.

Από τις 4 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με τη νέα Navtex, την οποία εξέδωσε το βράδυ της Πέμπτης, το γεωτρύπανο Πορθητής (Fatih) θα μετακινηθεί περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του σημείου που βρίσκεται τώρα προκειμένου να πραγματοποιήσει νέα γεώτρηση.

Η νέα γεώτρηση προβλέπεται να διαρκέσει από τις 4 Σεπτεμβρίου έως την 1η Νοεμβρίου.

Η προηγούμενη, στον στόχο Αλάνια-1, όπου βρίσκεται τώρα το γεωτρύπανο, κράτησε περισσότερες από 120 μέρες.

Οι εργασίες της νέας γεώτρησης προβλέπεται να διαρκέσουν 55 ημέρες.

Η νέα τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 0948/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 29-08-2019 20:37)

MEDITERRENEAN SEA

DRILLING OPERATIONS, BY FATİH, SIEM KORKUT, SIEM ALTAN AND SIEM SANCAR BETWEEN 04 SEP – 01 NOV 19 IN AREA BOUNDED BY;

34 55.32 N – 031 29.25 E

34 55.33 N – 031 31.68 E

34 53.33 N – 031 31.72 E

34 53.30 N – 031 29.28 E

WIDE BERTH REQUESTED.