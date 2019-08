Η Βρετανία στην κόψη του ξυραφιού: Οργή, διαδηλώσεις και παραιτήσεις

Καζάνι που βράζει θυμίζει η Βρετανία, λίγες μόλις ώρες μετά την απόφαση του Μπόρις Τζόνσον να αναστείλει επί πέντε εβδομάδες τη λειτουργία της Βουλής, έως την 14η Οκτωβρίου, πυροδοτώντας σωρεία αντιδράσεων σε ολόκληρη τη χώρα, τόσο από πολέμιους του Brexit, όσο και από αυτούς που πιστεύουν ότι η συγκεκριμένη κίνηση γίνεται με μοναδικό σκοπό να εμποδίσει οποιαδήποτε πολιτική πρωτοβουλία που θα απέτρεπε την έξοδο χωρίς συμφωνία.

Από το απόγευμα της Τετάρτης, αφού επισημοποιήθηκε το κλείσιμο της Βουλής των Κοινοτήτων με την Βασίλισσα Ελισάβετ να ανάβει «πράσινο φως», ακολούθησε ένα ντόμινο εξελίξεων με προσφυγές στη δικαιοσύνη, παραιτήσεις και… πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές.

Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε, χθες Τετάρτη, ότι θα αναστείλει την λειτουργία του κοινοβουλίου από την δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου μέχρι την 14η Οκτωβρίου, ισχυριζόμενος ότι το κοινοβούλιο δουλεύει ασταμάτητα για το Brexit και δικαιούται ένα διάλειμμα, ενώ ταυτόχρονα η επιδίωξή του είναι να παρουσιάσει μία νέα φιλόδοξη πολιτική για το Ηνωμένο Βασίλειο.

We will leave the EU on October 31st, invest more money in the NHS and crack down on violent crime. #LeaveOct31 pic.twitter.com/qCNATxowOJ

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 29, 2019