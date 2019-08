Εξελίξεις στη Βρετανία : Ο Τζόνσον ζήτησε από τη βασίλισσα να κλείσει τη Βουλή – Θύελλα αντιδράσεων

Η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον μίλησε με την βασίλισσα και της ζήτησε να αναστείλει την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο κατά την δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Οι ψηφοφορίες επί της Ομιλίας της Βασίλισσας είναι πιθανόν να διεξαχθούν την Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Οκτωβρίου, διευκρίνισε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Την είδηση είχε μεταδόσει νωρίτερα το BBC, σημειώνοντας ότι αυτή η κίνηση θα δώσει στην κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον την ευκαιρία να καθυστερήσει μέχρι την 14η Οκτωβρίου την Ομιλία της Βασίλισσας στο κοινοβούλιο, που περιλαμβάνει τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης.

Ο βρετανός πρωθυπουργός προσπαθεί να εξουδετερώσει τις όποιες βλέψεις των πολιτικών του αντιπάλων για να σταματήσουν μια ενδεχόμενη άτακτη έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ καθώς οι βρετανοί βουλευτές δεν θα έχουν τον αναγκαίο χρόνο για να ψηφίσουν νομοθεσία που θα την αποτρέπει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Guardian, συνάντηση σχετικά με το κυβερνητικό αυτό σχέδιο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη θερινή κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ στο Μπαλμόραλ.

Το βρετανικό κοινοβούλιο δεν συνεδριάζει συνήθως για διάστημα περίπου τριών εβδομάδων στο τέλος του Σεπτεμβρίου και τις αρχές του Οκτωβρίου, όταν τα βρετανικά πολιτικά κόμματα πραγματοποιούν τα ετήσια συνέδριά τους.

#BlocktheCoup – Σωρεία αντιδράσεων από αντιπολίτευση και πολίτες

Σάλο έχει προκαλέσει η μεθόδευση αυτή της κυβέρνησης Τζόνσον, με τις διαμαρτυρίες να εκφράζονται στο Twitter υπό το hashtag #BlocktheCoup. Πολλοί είναι αυτοί που καλούν σε γενική απεργία ή ζητούν την αποστολή υπομνήματος στη βασίλισσα Ελισσάβετ.

If Boris Johnson shuts down Parliament to drive through a no deal Brexit then the possibility of a full scale general strike should not be ruled out. No deal has no mandate and if politicians ignore the people then it is up the people to stand up and be heard. #BlockTheCoup — George Aylett 🌍 (@GeorgeAylett) August 26, 2019

It is time to petition the Queen. Save us from this reckless government. — Mike Galsworthy (@mikegalsworthy) August 28, 2019

Σε πολιτικό επίπεδο, ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Τζον Μπέρκοου δηλώνει ότι «η ενέργεια αυτή αποτελεί μία συνταγματική αγριότητα. Οποιον μανδύα και να ενδυθεί, είναι εκτυφλωτικά προφανές ότι στόχος της αναστολής τώρα είναι να εμποδισθεί το κοινοβούλιο να συζητήσει το Brexit και να εκπληρώσει το χρέος του», μετέδωσε το BBC.

Bercow weighs in – 'this move represents a constitutional outrage. However it is dressed up it is blindingly obvious that the purpose of prorogation now would be to stop Parliament debating Brexit and performing its duty' — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) August 28, 2019

O αντιπρόεδρος των Εργατικών, Τομ Γουάτσον, σχολίασε ότι πρόκειται για μια «σκανδαλώδη επίθεση κατά της δημοκρατίας μας», ενώ η πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον, σχολίασε: «Λοιπόν φαίνεται ότι ο Μπόρις Τζόνσον πρόκειται να κλείσει το κοινοβούλιο για να περάσει ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Εάν οι βουλευτές δεν συνασπισθούν για να τον σταματήσουν, η σημερινή ημέρα θα μείνει στην Ιστορία ως μία σκοτεινή ημέρα για την δημοκρατία του Ηνωμένου Βασιλείου».

So it seems that Boris Johnson may actually be about to shut down Parliament to force through a no deal Brexit. Unless MPs come together to stop him next week, today will go down in history as a dark one indeed for UK democracy. https://t.co/68lFnEgiyr — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 28, 2019

Σφοδρή ήταν και η αντίδραση και των Φιλελευθέρων με τον Τομ Μπρέικ, εκπρόσωπο για το Brexit του κόμματος να σχολιάζει : «Εάν οι πληροφορίες του BBC είναι σωστές, ο Μπόρις Τζόνσον έριξε το γάντι στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η μητέρα όλων των Κοινοβουλίων δεν θα του επιτρέψει να το αποκλείσει από την μεγαλύτερη απόφαση που έχει μπροστά της η χώρα. Η κήρυξη πολπέμου εκ μέρους του θα αντιμετωπισθεί με σιδηρά πυγμή».

Αντιδράσεις και από τους κύκλους των Συντηρητικών

Η κίνηση αυτή του πρωθυπουργού φαίνεται ότι έχει προκαλέσει τριγμούς και στο εσωτερικό του κόμματος των Τόρις. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ αποκάλεσε «προσβολή του Συντάγματος» και «βαθιά αντιδημοκρατικό» το κλείσιμο της Βουλής.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του BBC, ο Συντηρητικός βουλευτής Ντόμινικ Γκριβ και υποστηρικτής της παραμονής στην ΕΕ αποκάλεσε αυτήν την κίνηση του πρωθυπουργού «εξοργιστική» και κάλεσε σε νέο δημοψήφισμα.