Ο Nick Cave μιλά για τον σπαραχτικό χωρισμό του με την PJ Harvey

Το παρασκήνιο και τους πραγματικούς λόγους που οδήγησαν στο χωρισμό ενός από των πιο εμβληματικών ζευγαριών της δεκαετίας του ’90, των τραγουδοποιών Nick Cave και PJ Harvey αποκαλύφθηκε μέσα από το The Red Hand Files, το blog που διατηρεί ο Nick Cave, απαντώντας σε ερωτήσεις θαυμαστών.

«Γιατί χώρισες με την PJ Harvey στα ’90s; Λατρεύω τη μουσική της. Πιστεύω ότι είναι ένας φανταστικός άνθρωπος και γράφει εξαιρετική μουσική», ρώτησε τον Nick Cave, ο Ramon από τη Βραζιλία, ενώ η Tanya από το Τορόντο, ζητά από τον Cave να της εξηγήσει γιατί το άλμπουμ των Nick Cave and The Bad Seeds, «Boatman’s Call» , στο οποίο περιλαμβάνονται τραγούδια όπως το Into My Arms, και (Are You )The One That I’ ve Been Waiting For, την άγγιξε τόσο.

Η απάντηση που έλαβαn από τον Cave ήταν αφοπλιστική:

«Η αλήθεια είναι ότι δεν χώρισα εγώ την PJ Harvey, η PJ Harvey χώρισε εμένα. Κάθομαι στο πάτωμα του διαμερίσματός μου στο Νότινγκ Χιλ, με τον ήλιο να τρυπώνει μέσα από το παράθυρο ίσως, νιώθοντας όμορφα, με μια ταλαντούχα και όμορφη νεαρή τραγουδίστρια για φιλενάδα, όταν ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο. Το σήκωσα και ήταν η Polly.

– “Γεια”, της λέω.

– “Θέλω να χωρίσουμε”.

– “Γιατί;”, τη ρωτάω.

– “Απλά τελείωσε”, μου λέει.

Από την έκπληξη πήγε να μου πέσει η σύριγγα από τα χέρια».

Ο Cave συνεχίζει, γράφοντας:

«Κατά βάθος υποψιαζόμουν ότι τα ναρκωτικά ίσως να ήταν ένα πρόβλημα στη σχέση μας, αλλά υπήρχαν και άλλα θέματα. Είχα ακόμη αρκετή δουλειά να κάνω μέχρι να κατανοήσω την έννοια της μονογαμίας και η Polly είχε τα δικά της θέματα, υποψιάζομαι, αλλά σε τελική ανάλυση το βασικό πρόβλημα ήταν ότι ήμασταν και οι δύο παθιασμένα δημιουργικοί άνθρωποι, ο καθένας υπερβολικά απορροφημένος στον εαυτό του ώστε να μπορεί να συνυπάρχει με τον άλλον με πραγματικά ουσιαστικό τρόπο. Ήμασταν σαν δύο χαμένες βαλίτσες από το ίδιο σετ, σε έναν ιμάντα αποσκευών που δεν πάνε πουθενά».

Ο χωρισμός του με την PJ Harvey, οδήγησε τον Nick Cave στη δημιουργία του άλμπουμ «The Boatman’s Call» , μία από τις καλύτερες για πολλούς δουλειές του, μέσα στο οποίο συναντάμε τραγούδια όπως το West Country Girl, οι στίχοι του οποίου «φωτογραφίζουν την αγαπημένη του Polly.

With a crooked smile and a heart-shaped face

Comes from the West country where the birds sing bass

She’s got a house-big heart where we all live

And plead and council and forgive

Her widow’s peak, her lips I’ve kissed

Her glove of bones at her wrist

That I have held in my hand

Her Spanish fly and her monkey gland

Her Godly body and its fourteen stations

That I have embraced, her palpitations

Her unborn baby crying, «Mummy»

Amongst the rubble of her body

Her lovely lidded eyes I’ve sipped

Her fingernails, all pink and chipped

Her accent which I’m told is «broad»

That I have heard and has been poured

Into my human heart and filled me

With love, up to the brim, and killed me

And rebuilt me back anew

With something to look forward to

Well, who could ask much more than that?

A West country girl with a big fat cat

That looks into her eyes of green

And meows, «He loves you», then meows again