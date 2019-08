«Κλείνει στην Ίντερ ο Σάντσες» (pic)

Ο Αλέξις Σάντσες μετράει αντίστροφα προκειμένου να φύγει από το Μάντσεστερ και να φορέσει την φανέλα της Ίντερ, στην οποία θα παραχωρηθεί δανεικός, ενώ θα υπάρχει και οψιόν αγοράς!

Σύμφωνα λοιπόν με ανάρτηση του γνωστού Ιταλούς δημοσιογράφου Νικολό Σίρα στο Twitter, ο Χιλιανός βρίσκεται κοντά στους «νερατζούρι», ωστόσο μένουν οι λεπτομέρειες μεταξύ Ίντερ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την οριστικοποίηση του deal.

Η οψιόν αγοράς ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ και η συμφωνία θα «κλείσει» μέσα στις επόμενες ώρες.

Η ανάρτηση του Νικολό Σίρα:

Alexis #Sanchez is closing to #Inter from #ManchesterUnited. Last details about his wage to finalize the deal. They will talk today to close in the next hours. Inter will sign him on loan with option to buy. #transfers #MUFC #mutd https://t.co/qQNGHpq7hJ

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 27, 2019