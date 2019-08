ESPN: Φαβορί για το δαχτυλίδι οι Κλίπερς, δεύτεροι Γιάννης και Θανάσης

Το νέο πρωτάθλημα στο ΝΒΑ μπορεί να έχει ακόμα αρκετό καιρό να ξεκινήσει και όλοι να είναι προσηλωμένοι στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας, όμως οι εκτιμήσεις σχετικά με τον νέο πρωταθλητή δίνουν και παίρνουν.

Τo ESPN διενήργησε μια ψηφοφορία και επέλεξε τα φαβορί για το δαχτυλίδι ενόψει της νέας σεζόν, ,ε τους Κλίπερς να είναι στο Νο 1 της λίστας. Η έλευση του Καουάι Λέοναρντ στο LA, μαζί με τον Πολ Τζορτζ έχουν τοποθετήσει τους Κλίπερς στην κορυφή και μάλιστα με διαφορά από τον δεύτερο.

Ποιος είναι ο δεύτερος; Μα φυσικά οι «δικοί» μας Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο και οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι ανεβαίνουν όλο και περισσότερο. Το ESPN τους τοποθετεί δεύτερους συνολικά σε ποσοστό 36.4% επί των ιδίων ψήφων.

Στην τρίτη θέση ακολουθεί μια έκπληξη, δεδομένου ότι όλοι περίμεναν του Λέικερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς, αφού είναι οι Σίξερς, ενώ στην τέταρτη βρίσκεται η έτερη ομάδα του Λος Άντζελες.

Δείτε τη λίστα:

The new look @LAClippers look like the favorite to win the title next season.

Who do you have taking it home? 🤔 pic.twitter.com/75S2E4lNCV

— SportsCenter (@SportsCenter) August 26, 2019