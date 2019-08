Χονγκ Κονγκ : Τι δήλωσε η αστυνομία για τις βίαιες συγκρούσεις με διαδηλωτές

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ δικαιολόγησε τη χρήση αντλιών νερού και όπλου από έναν αστυνομικό, για πρώτη φορά από τον Ιούνιο οπότε ξεκίνησαν οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, κατηγορώντας τους «ιδιαίτερα βίαιους» διαδηλωτές.



Οι συγκρούσεις που σημειώθηκαν χθες Κυριακή στη συνοικία Τσούεν Γουάν ήταν από τις πιο βίαιες που έχουν σημειωθεί από τον Ιούνιο που πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην πρώην βρετανική αποικία.

Μόλις έπεσε η νύκτα την Κυριακή μια ομάδα αστυνομικών βρέθηκε περικυκλωμένη από διαδηλωτές που κρατούσαν μεταξύ άλλων και τούβλα και τους απειλούσαν, εξήγησε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ένας αστυνομικός έπεσε στο έδαφος εξαιτίας των πολλών χτυπημάτων που δέχθηκε, γεγονός που ανάγκασε τους έξι συναδέλφους του να τραβήξουν τα όπλα τους και «να ρίξουν ένα προειδοποιητικό πυροβολισμό στον αέρα», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

The officers sustained injuries after being recklessly attacked by rioters while they were on duty in Tsuen Wan earlier today. Mr Lo was saddened that the officers sustained serious injuries while on duty.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται πραγματικά πυρά από την έναρξη της κρίσης, προκαλώντας ανησυχία ότι η κατάσταση ενδέχεται να πάρει μια ακόμη πιο βίαιη τροπή.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε επίσης τη χρήση για πρώτη φορά δύο οχημάτων που φέρουν αντλίες νερού προκειμένου να διαλύσει το πλήθος των διαδηλωτών.

«Η κλιμάκωση των παράνομων και βίαιων ενεργειών των ακραίων διαδηλωτών δεν είναι μόνο εξοργιστική, αλλά επίσης ωθεί το Χονγκ Κονγκ στο χείλος μιας πολύ επικίνδυνης κατάστασης», επεσήμανε από την πλευρά της η κυβέρνηση της ημιαυτόνομης περιοχής.

Δεκαπέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν στις χθεσινές συγκρούσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Είκοσι εννέα άνδρες και 7 γυναίκες συνελήφθησαν, ηλικίας 12 με 48 ετών, για αδικήματα όπως παράνομη συνάθροιση, κατοχή όπλων και επίθεση εναντίον της αστυνομίας.



«Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να χωρίζονται από τους βίαιους διαδηλωτές», τόνισε στην ανακοίνωσή της η αστυνομία, δεσμευόμενη να λάβει «αυστηρά μέτρα» προκειμένου να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες αυτών των ενεργειών.

Η χρήση πραγματικής σφαίρας προκάλεσε την οργή της κοινής γνώμης του Χονγκ Κονγκ και έβαλε φωτιά στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Police just pointed a real gun at protesters and kicked an unarmed citizen in Tsuen Wan. Sickening brutality… #antiELAB #HongKongProtests pic.twitter.com/bTmyDuMPAg



Το απόγευμα της Κυριακής ξεκίνησε με μια ειρηνική πορεία εκατοντάδες ανθρώπων που κρατούσαν ομπρέλες στη συνοικία Τσούεν Γουάν, προτού ξεσπάσουν επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών –ντυμένων στα μαύρα και φορώντας αντιασφυξιογόνες μάσκες και κράνη– και της αστυνομίας, με την ανταλλαγή βόμβων μολότοφ και δακρυγόνων.

Umbrella Sea of #HongKong

Beautiful reminder of the power of people to UNITE for freedom in a world increasingly authoritarian with terrifying controls

Freedom of speech & press should always be a human right

Support the protestors

Protect our whistleblowers#HongKongProtests pic.twitter.com/7Hims4WP54

— Alatáriel (@genuslogicae) August 20, 2019