ΝΒΑ : Το νέο γήπεδο των Ουόριορς – Εντυπωσιακά πλάνα

Το «ORACLE Arena» αποτελεί παρελθόν για τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριοτς που πλέον θα αγωνίζονται στο Σαν Φρανσίσκο και στο «Chase Center»…

Το υπερσύγχρονο γήπεδο στο Σαν Φρανσίσκο κλέβει τις εντυπώσεις!

Οι «πολεμιστές» θα αγωνίζονται σε ένα γήπεδο 18.000 θέσεων το οποίο ξεκίνησε να χτίζεται στις αρχές του 2017 και πλέον ανοίγει τις πόρτες για να τους υποδεχθεί!

Δείτε τα πλάνα:

Where the Warriors will play this upcoming season pic.twitter.com/j719rV9kTc — Mark Medina (@MarkG_Medina) August 26, 2019

A nearly 360 degree look at @ChaseCenter pic.twitter.com/n8QP4Ias87 — Mark Medina (@MarkG_Medina) August 26, 2019

Chase Center with some head-to-head predictions between Steph and LeBron pic.twitter.com/LPh7gtLA8m — Mark Medina (@MarkG_Medina) August 26, 2019