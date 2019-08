Δράσεις ενάντια στην επιληψία από την οικογένεια Πιτίνο

Ο Ρικ Πιτίνο βρίσκεται στις ΗΠΑ , καθώς ήθελε να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του αφού ο εγγονός του έχει προσβληθεί από μια σπάνια μορφή επιληψίας.

Με αφορμή αυτό το πρόβλημα, ο Ράιαν Πιτίνο, γιος του Ρικ, δημιούργησε ένα ίδρυμα με έδρα την Νέα Υόρκη για την καταπολέμηση της επιληψίας.

Με ανάρτησή του στο twitter ο Ρικ Πιτίνο κάλεσε όσους μπορούν να προσφέρουν οικονομική βοήθεια, ούτως ώστε το ίδρυμα να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη. Μάλιστα στις 22 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί πορεία για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχέση με την επιληψία.

My son has started a team to raise money for the Epilepsy Foundation in NYC’s Walk to End Epilepsy. Please join their team to walk or donate as they raise money for epilepsy research around the world for their son Luke and many othershttps://t.co/LmVcChW03H

— Rick Pitino (@RealPitino) August 20, 2019