Διπλωματικός πυρετός από το ιρανικό τάνκερ που κατευθύνεται προς Καλαμάτα

Διπλωματικό πυρετό προκαλεί η υπόθεση με το ιρανικό δεξαμενόπλοιο Grace 1 που έχει βάλει πλώρη για Καλαμάτα.

Το θέμα παρακολουθεί το υπουργείο Ναυτιλίας όπως δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης τονίζοντας ότι είναι σε ανοιχτή συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση ή διάβημα προς την Ελλάδα από τις ΗΠΑ για το ιρανικό δεξαμενόπλοιο, το οποίο κατευθύνεται προς την χώρα μας και έχει γίνει πεδίο διπλωματικής σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός ότι το ιρανικό δεξαμενόπλοιο που παρέμενε ακινητοποιημένο επί εβδομάδες στα χωρικά ύδατα του Γιβραλτάρ έλαβε άδεια να αποπλεύσει, παρά το «ένταλμα σύλληψής του» που εξέδωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Είναι πολύ λυπηρό», απάντησε ο Πομπέο ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News για την απόφαση αυτή των αρχών της περιοχής της Βρετανίας, στενού συμμάχου της Ουάσινγκτον.

Η πώληση του πετρελαίου που μεταφέρει το ιρανικό τάνκερ θα συνέβαλλε, κατ’ αυτόν, να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες «σπέρνουν τον τρόμο και την καταστροφή και σκοτώνουν Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο».

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ακόμη πως ευελπιστεί ότι το δεξαμενόπλοιο θα συλληφθεί ξανά ώστε να μην τροφοδοτήσει την «εκστρατεία του τρόμου» που η Ουάσινγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη ότι διεξάγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το sputnik αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προειδοποιήσει την Αθήνα ότι οποιαδήποτε βοήθεια προς το ιρανικό τάνκερ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς την Συρία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση.

Το Ιράν από την πλευρά του προειδοποίησε χθες τις ΗΠΑ εναντίον της σύλληψης του πλοίου, τονίζοντας πως ένα «τέτοιο λάθος» θα μπορούσε να έχει «σοβαρές συνέπειες».

Λόγω υποψιών ότι το τάνκερ μετέφερε πετρέλαιο στη Συρία κατά παράβαση κυρώσεων της ΕΕ, συνελήφθη την 4η Ιουνίου από τις βρετανικές ειδικές δυνάμεις στα ανοικτά του Γιβραλτάρ και βρέθηκε στο επίκεντρο διπλωματικής κρίσης. Την Πέμπτη έλαβε άδεια να αποχωρήσει από το αγκυροβόλιο όπου παρέμενε, αφού η Τεχεράνη έδωσε εγγυήσεις πως τα 2,1 εκατ. βαρέλια που μεταφέρει δεν θα παραδοθούν στη Συρία.

….and there she goes! After 46 days in Gibraltar Waters sparking an international incident with Iran, the Adrian Darya, formerly the Grace 1, is leaving… pic.twitter.com/IdxWFgVBwm

— GBC News (@GBCNewsroom) August 18, 2019