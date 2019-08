Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων: Κλείνει τα 20 της χρόνια

Μια χρονιά κι έναν καιρό παίζαμε παιχνίδια με τον διάβολο. Άλλαζε κάθε που βράδιαζε. Τα γέλια κρέμονταν από τα μπαλκόνια. Ταΐζαμε τα θηρία. Μπαίναμε μέσα στις νύχτες των άλλων. Η μέρα μίκραινε και τα φώτα έσβηναν. Μια χρονιά κι έναν καιρό τα λάφυρά μας ήταν οι ανεμοδείκτες μας. Η καρδιά έβαζε πλώρη με ανοιχτά πανιά. Στην Πράγα ήταν καλοκαίρι και οι ψυχές δεν βρίσκαν καταφύγιο. Η σκιά μας χόρευε και ο άγγελος ήταν πάντα φύλακας.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν 1999 και είχαν κυκλοφορήσει κάποιοι δίσκοι από αυτούς που θα τραγουδάμε για πάντα. Και μέσα είχαν τραγούδια από αυτά που αγάπησαν τα ραδιόφωνα με τη μία, από αυτά που τα παίζουν ακόμα, από αυτά που εύκολα τα λέμε τραγούδια της ζωής μας.

Για μια βραδιά λοιπόν, η χαρακτηριστική τοξωτή σκηνή της Τεχνόπολης γίνεται χρονοκάψουλα και μας μεταφέρει “back to the future”! To 2019 λοιπόν γίνεται “Ξανά 1999”!

Τραγουδάμε για τα 20 χρόνια Τεχνόπολη, τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν εκείνη τη χρονιά, με τους καλλιτέχνες που τα πρωτοτραγούδησαν και άλλους που θα τα τραγουδήσουν πρώτη φορά.

Δεκαεννέα καλλιτέχνες στην σκηνή, που θα συμπράξουν, θα μοιραστούν τα τραγούδια τους με τη νεότερη γενιά, θα τραγουδήσουν ο ένας τα τραγούδια του άλλου και θα μας θυμίσουν πώς ένα αγαπημένο τραγούδι κερδίζει εύκολα το παιχνίδι με τον χρόνο.

Κ. Βήτα, Δραμαμίνη, Στάθης Δρογώσης, Μελίνα Κανά, Δημήτρης Κόψης, Κορίνα Λεγάκη, Θοδωρής Μαυρογιώργης, Γιάννης Παπαγεωργίου, Μαρία Παπαγεωργίου, Απόστολος Ρίζος, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μανώλης Φάμελλος, Katerine Duska, Nalyssa Green και άλλοι που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Μαζί τους επί σκηνής οι: Θάνος Μιχαηλίδης – τύμπανα, Βαγγέλης Μαρκαντώνης – Μπάσο,

Αλέκος Βουλγαράκης – ηλεκτρική κιθάρα, Χρήστος Αλεξάκης – πλήκτρα, πιάνο, τρομπόνι,

Βαγγέλης Κατσαρέλης – τρομπέτα, Μανώλης Φάμελλος – κιθάρες, μαντολίνο.

Ενορχήστρωση Χρήστος Αλεξάκης, Μανώλης Φάμελλος

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Μανώλης Φάμελλος

Επιμέλεια προγράμματος: Χρήστος Παπαμιχάλης

ΞΑΝΑ 1999

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έναρξη: 20:30

Τιμές εισιτηρίων: 12€ προπώληση, 14€ ταμείο

Συμπαραγωγή: MINOS EMI / UNIVERSAL & Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων