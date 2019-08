Χονγκ Κονγκ: Το αεροδρόμιο, η βία και το «οφθαλμόν αντί οφθαλμού»

Η βία θα οδηγήσει το Χονγκ Κονγκ σε «έναν δρόμο χωρίς επιστροφή», ανέφερε η επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ Κάρι Λαμ. Την ίδια ώρα, οι αρχές του διεθνούς αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ έκλεισαν ξανά τον αερολιμένα.

Ο τερματικός σταθμός του διεθνούς αερολιμένα, που είναι ο όγδοος σε αριθμό επισκεπτών ακύρωσε για δεύτερη ημέρα όλες τις πτήσεις, λόγω της νέας συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα, για την οποία ήδη έχουν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο εκατοντάδες διαδηλωτές, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

WATCH: Hong Kong airport cancels departing flights for second day as protesters take over terminals. https://t.co/MYGqhymQ8f

Νωρίτερα το αεροδρόμιο είχε ανοίξει, την ίδια ώρα που διαδηλωτές, ντυμένοι στα μαύρα, φωνάζουν συνθήματα όπως «Ξύπνα Χονγκ Κονγκ, ξύπνα για την ελευθερία» την ώρα που επιβάτες επιβιβάζονταν στις πτήσεις τους οι οποίες έχουν καθυστερήσει από χθες, μετά την απόφαση των αρχών του αεροδρομίου να ματαιώσουν όλες τις πτήσεις. Πριν από λίγο το αεροδρομιο έκλεισε εκ νέου.

Το Χονγκ Κονγκ αντιμετωπίζει την χειρότερη πολιτική κρίση της από το 1997 που επέστρεψε στην κυριαρχία της Κίνας. Οι διαδηλωτές, οι οποίοι ξεκίνησαν να διαμαρτύρονται για σχέδιο νόμου της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ που προέβλεπε την έκδοση υπόπτων στην ηπειρωτική Κίνα, διεύρυναν τα αιτήματά τους καταγγέλλοντας μείωση των ελευθεριών και παρεμβάσεις της Κίνας στις εσωτερικές υποθέσεις του Χονγκ Κονγκ.

Η Κάρι Λαμ, η οποία έχει διοριστεί από το Πεκίνο, απέκλεισε το ενδεχόμενο οποιασδήποτε υποχώρησης και προειδοποίησε εκ νέου για τις συνέπειες που θα έχει η κατάσταση αυτή για την ημιαυτόνομη αυτή περιοχή της Κίνας, η οποία αποτελεί ένα από τα παγκόσμια οικονομικά κέντρα.

«Οποιαδήποτε χρήση βίας με οποιαδήποτε αιτιολογία θα ωθήσει το Χονγκ Κονγκ σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή και θα βυθίσει την κοινωνία του σε μια πολύ ανησυχητική και επικίνδυνη κατάσταση. Η κατάσταση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που τρέχει με κάνει να φοβάμαι ότι φτάσαμε σε αυτήν την επικίνδυνη κατάσταση », δήλωσε η Λαμ καλώντας «όλον τον κόσμο να παραμερίσει τις διαφορές του και να ηρεμήσει». «Σκεφτείτε για πέντε λεπτά, σκεφτείτε την πόλη μας, θέλετε πραγματικά να οδηγηθεί στην άβυσσο;», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Η Λαμ υποστήριξε εξάλλου σήμερα εκ νέου την αστυνομία του Χονγκ Κονγκ, σημειώνοντας ότι οι αστυνομικές δυνάμεις της πόλης «αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία τους δύο τελευταίους μήνες για να επιβάλουν τον νόμο».

Η ίδια αρνήθηκε την ευθύνη για την αστυνομική βία, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τις οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει εξοργίσει πολλούς απλούς πολίτες του Χονγκ Κονγκ. «Οι επιχειρήσεις της αστυνομίας δεν μπορούν να καθοριστούν από κάποιον όπως εγώ, που βρίσκεται εκτός αστυνομίας, ιδιαίτερα όταν η αστυνομία πρέπει να πάρει αποφάσεις ανάλογα με την κατάσταση που αντιμετωπίζει τη δεδομένη στιγμή», σημείωσε η Λαμ.

Χθες κατά την τέταρτη ημέρα των άνευ προηγουμένου κινητοποιήσεων στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, αυξήθηκε πάρα πολύ ο αριθμός των διαδηλωτών ο οποίος ξεπέρασε τους 5.000. Είχαν συγκεντρωθεί για να καταδικάσουν την αστυνομική βία.

Οι περισσότερες από τις αφίσες που είχαν κρεμάσει οι διαδηλωτές είχαν ήδη αποσυρθεί από τις αρχές σήμερα το πρωί, αλλά τα γκραφίτι παρέμεναν με ορισμένα από αυτά να αναφέρουν: «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».

Το σύνθημα αυτό υιοθετήθηκε από τους διαδηλωτές μετά τον σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας στο μάτι, στα επεισόδια που έγιναν στις διαδηλώσεις της Κυριακής.

Τα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η γυναίκα αυτή έχασε το μάτι της εξαιτίας του τραυματισμού της. Οι διαδηλωτές δηλώνουν ότι αυτή τραυματίστηκε από βλήμα που έριξε η αστυνομία, το οποίο δείχνει, σύμφωνα με τους ίδιους, μια δυσανάλογη χρήση βίας από τις αρχές.

Both 31, one is a designer her friend is a translator. Why at the airport? “We need to arise international concern. Our government has not been listening but attacking us” pic.twitter.com/5ndydhFIdt

— Ilaria Maria Sala (@IlariaMariaSala) August 12, 2019