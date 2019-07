Επίθεση στην Καλιφόρνια : «Είμαι πολύ θυμωμένος», φώναζε ο δράστης

Θύματα ένοπλης επίθεσης θρηνούν για ακόμα μια φορά οι ΗΠΑ. Η τελευταία, δε, κόστισε τη ζωή σε τέσσερα άτομα – συμπεριλαμβανομένου του δράστη- ανάμεσα τους κι ένα 6χρονο αγόρι.

Οι τραυματίες ανέρχονται στους 15 ενώ εκατοντάδες ήταν οι παρόντες όταν ο δράστης της απρόκλητης επίθεσης άρχισε να πυροβολεί στο χώρο όπου διεξαγόταν η ετήσια έκθεση φαγητού και ποτού Gilroy Garlic Festival στην πόλη Γκίλροϊ της Καλιφόρνια.

Ο θάνατος του 6χρονου αγοριού, ο οποίος κατονομάστηκε από το NBC ως Στίβεν Ρομέρο, ανακοινώθηκε από συγγενείς του. Σύμφωνα με τους ίδιους, από την επίθεση αυτή τραυματίστηκε και η μητέρα του αγοριού, όπως και άλλα μέλη της οικογένειας.

«Ήταν πραγματικά ένα πολύ χαρούμενο, αγαπητό αγόρι», δήλωσε η γιαγιά του 6χρονου, η Μάριμπελ Ρομέρο, στον σταθμό του ABC στο Σαν Φρανσίσκο KGO.

«Θέλω δικαιοσύνη για τον εγγονό μου», πρόσθεσε.

Αξιωματούχοι της αστυνομίας επιβεβαίωσαν τον αριθμό των νεκρών σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν χθες το βράδυ κατά την οποία διευκρίνισαν ότι ο ύποπτος για την επίθεση βρίσκεται μεταξύ των 4 νεκρών.

«Έχουμε τουλάχιστον 15 τραυματίες», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης Γκίλροϊ Σκοτ Σμίθι, προσθέτοντας ότι υπάρχουν «τέσσερις νεκροί, συμπεριλαμβανομένου του υπόπτου».

Η κατάσταση των τραυματιών κυμαίνεται από κρίσιμη ως καλή, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές.

Μεταξύ αυτών που πυροβολήθηκαν είναι και ένα κορίτσι 12 ετών, το οποίο νοσηλεύεται για τραύμα από σφαίρα στο πόδι.

Η αστυνομία ανακοίνωσε εξάλλου ότι συνεχίζει το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό «ενός δεύτερου προσώπου», το οποίο θεωρείται πιθανό να συνδέεται με την επίθεση.

«Κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι μπορεί να υπήρχε ένας δεύτερος ύποπτος», σημείωσε ο Σμίθι στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, κατά την οποία τόνισε ότι η αστυνομία «δεν γνωρίζει ποιο ήταν το κίνητρο» της επίθεσης.

Την ίδια ώρα ένα μέλος ροκ μπάντας, που προετοιμαζόταν να επιστρέψει στην σκηνή για να παίξει άλλο ένα κομμάτι στο πλαίσιο συναυλίας που έδινε στο Gilroy Garlic Festival, δήλωσε ότι άκουσε πυροβολισμούς και αυτόν που πυροβολούσε να λέει ότι το έκανε διότι ήταν «πολύ θυμωμένος».

Ο Τζακ βαν Μπριν, τραγουδιστής του συγκροτήματος Tin Man, σημείωσε ότι είδε έναν άνδρα με πράσινο πουκάμισο και ένα γκρι μαντήλι γύρω από το λαιμό του να κραδαίνει κάτι που έμοιαζε με τουφέκι εφόδου και να ανοίγει πυρ σε περιοχή στην οποία εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί κοντά στους πάγκους με τα τρόφιμα.

Οι μουσικοί πήδηξαν τότε κάτω από την σκηνή και ο βαν Μπριν είπε ότι άκουσε κάποιον να φωνάζει: «Γιατί το κάνεις αυτό;» για να πάρει λίγο αργότερα την παγερή απάντηση: «Επειδή είμαι πολύ θυμωμένος».

Άλλο μέλος του συγκροτήματος δήλωσε στο ABC7 ότι «φαίνεται πως πυροβολούσε στοχεύοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων».

«Μύριζε μπαρούτι, άκουγες κραυγές», πρόσθεσε.

yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr

— niah ㊝ (@wavyia) July 29, 2019