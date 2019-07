Try this at Home: H Stoiximan ανατρέπει στην πράξη το brain drain

Είσαι Έλληνας που εργάζεται στο εξωτερικό και θα ήθελες να επιστρέψεις; Σου έχουμε νέα: η νέα μεγάλη πρωτοβουλία της Stoiximan έχει στόχο το brain gain και ενισχύει στην πράξη τη δυνατότητα της εταιρείας να προσελκύει στελέχη από το εξωτερικό για να συνεχίσουν την επαγγελματική τους πορεία από τη χώρα μας.

Η Stoiximan, η μεγαλύτερη εταιρεία GameTech στην Ελλάδα και μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη, έχει ήδη δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επαγγελματική εξέλιξη στην Ελλάδα, παρέχοντας ισχυρά και ανταγωνιστικά κίνητρα για την επιστροφή κρίσιμου ανθρώπινου δυναμικού από το εξωτερικό. Ήδη 20 από τους εργαζόμενούς της αποτελούν επιτυχημένες περιπτώσεις brain gain. Τώρα η εταιρεία προχωρά σε μια πιο στοχευμένη δράση.

Η πρωτοβουλία της Stoiximan με τον τίτλο «Try this at Home» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαναπατρισμού νέων αλλά και πιο έμπειρων εργαζομένων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά εκτός Ελλάδος. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό ένα διαβατήριο επιστροφής που θα τους επιτρέψει να κάνουν πραγματικότητα την καριέρα που ονειρεύονται, εδώ, στη χώρα τους.

Η Stoiximan στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας προσφέρει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πακέτο αμοιβών και παροχών σε όσους αποφασίσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να ενταχθούν στο δυναμικό της. Το πακέτο αφορά 3 επιπλέον μισθούς και ένα σημαντικό πρόγραμμα βοήθειας μετεγκατάστασης. Σε αυτό περιλαμβάνονται η κάλυψη ποσού € 2.000 για έξοδα μετεγκατάστασης, αλλά και η ανάθεση προσωπικού βοηθού μετεγκατάστασης (relocation buddy), που θα προσφέρει καθοδήγηση σε διαδικασίες που αφορούν άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, εύρεση στέγης, γραφειοκρατικές διαδικασίες και άλλες δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν.

Με αυτόν τον τρόπο η Stoiximan επιχειρεί να μετατρέψει το brain drain σε brain gain συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καταπολέμηση ενός φαινομένου που το διάστημα 2008-2016 εκτιμάται πως οδήγησε 427.000 συμπολίτες μας εκτός Ελλάδας.

Αναφορικά με την νέα πρωτοβουλία, ο συνιδρυτής και CEO της Stoiximan, κ. Γιώργος Δασκαλάκης, δήλωσε:

«Σε καιρούς πολύ δύσκολους για τη χώρα δημιουργήσαμε 600 θέσεις εργασίας για νέους ανθρώπους και αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες ικανοποιήσεις που μας έχει προσφέρει η μέχρι σήμερα πορεία μας. Το brain drain επηρεάζει δίχως αμφιβολία δραματικά την προοπτική της Ελλάδας. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί καταφέραμε και να κρατήσουμε στη χώρα μας τα νέα και ταλαντούχα παιδιά δίνοντας τους τη δυνατότητα να είναι δημιουργικά και να εξελίσσονται, αλλά και να προσφέρουμε σε ανθρώπους που εργάζονται στον κλάδο μας στο εξωτερικό ένα διαβατήριο επιστροφής, καθώς βλέπουν ότι υπάρχει και στην Ελλάδα μια εταιρεία που μπορεί να υποδεχθεί το ταλέντο και τις φιλοδοξίες τους. Από σήμερα προσφέρουμε στους ανθρώπους που έφυγαν από την πατρίδα μας ένα επιπλέον κίνητρο για να επιστρέψουν στο σπίτι τους και να δημιουργήσουμε παρέα. Για να κερδίσουμε μαζί ένα ακόμα μεγάλο στοίχημα και να αντιστρέψουμε την ροή. Να γυρίσουμε το Brain Drain σε Brain Gain.»

Μάθετε περισσότερα για το «Try this at Home» στο braingain.stoiximan.gr