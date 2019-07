Πέθανε ο εμβληματικός ηθοποιός Ρούτγκερ Χάουερ

Ένας από τους αγαπημένους ηθοποιούς της δεκαετίας του ’80 και πρωταγωνιστής του Blade Runner, Ρούτγκερ Χάουερ, πέθανε στο σπίτι του στην Ολλανδία.

Ο Ολλανδός ηθοποιός Ρούτγκερ Χάουερ, γνωστός για το ρόλο του στην κλασσική ταινία επιστημονικής φαντασίας «Blade Runner» του 1982 πέθανε στις 19 Ιουλίου στο σπίτι του στην Ολλανδία, ενώ κηδεύτηκε σήμερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

Ο Χάουερ πρωταγωνίστησε σε πάνω από 100 ολλανδικές και διεθνείς ταινίες.

Ο Χάουερ γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1944 στην Ολλανδία και πρωταγωνίστησε σε δημοφιλείς ταινίες όπως το «Flesh & Blood» και «The Hitcher».

RIP the great Rutger Hauer: an intense, deep, genuine and magnetic actor that brought truth, power and beauty to his films. My personal favorites: Flesh + Blood, Eureka, The Hitcher, Blade Runner, Ladyhawke and Blind Fury. pic.twitter.com/1F2Via3mLY — Guillermo del Toro (@RealGDT) July 24, 2019

Ποιος ήταν

Ο Χάουερ είχε μακρά πορεία στον κινηματογράφο και το θέατρο, ενώ έγινε παγκοσμίως γνωστός για την εντυπωσιακή ερμηνεία του στο πρωτοποριακό φιλμ «Blade Runner».

Το επιβλητικό του βλέμμα και οι χαρακτηριστικές εκφράσεις στις ερμηνείες του τον ανήγαγαν σε έναν από τους πιο «δημοφιλείς» κακούς του σινεμά, ενώ συμμετείχε σε μεγάλες παραγωγές με μια καριέρα πέντε δεκαετιών.

Γεννημένος στο Μπρέκελεν, ο Ρούτγκερ Χάουερ ήταν γόνος καθηγητών υποκριτικής. Μεγάλωσε στο Άμστερνταμ και προτού τον κερδίσει η υποκριτική ακολούθησε διάφορα επαγγέλματα για να βγάλει τα προς το ζην.

Η καριέρα του ξεκίνησε το 1969 στην ολλανδική τηλεοπτική σειρά “Floris”. Το 1982, όμως, η καριέρα του απογειώθηκε όταν έπαιξε, στο πλευρό του Χάρισον Φορντ, το δολοφονικό, αλλά… συναισθηματικό ρομπότ, επικεφαλής συμμορίας στο μεγαλειώδες “Blade Runner” του Ρίντλεϊ Σκοτ.

Άλλες σημαντικές ερμηνείες του ήταν σε ταινίες όπως Flesh+Blood, Blind Fury, The Hitcher, Escape from Sobibor (κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για β ανδρικό ρόλο), Nighthawks, Wedlock, Sin City, Confessions of a Dangerous Mind, Ladyhawke, The Osterman Weekend, The Blood of Heroes, Batman Begins, Hobo with a Shotgun, και The Rite.