Σεισμός: Τι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες -Επιστήμονες εξηγούν

An old structure at Gate E1 of the Piraeus Port collapsed after a 5.1 R magnitude earthquake that struck Athens, Greece on July 19, 2019. / Κατάρρευση κτηρίου στο λιμάνι του Πειραιά έπειτα από σεισμό στην Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019

Ολα πλέον δείχνουν ότι η Αθήνα άντεξε τον σεισμό και γλίτωσε τα χειρότερα. Τα 5,1 Ρίχτερ το μεσημέρι της Παρασκευής ήταν όπως λένε και οι σεισμολόγοι ο κύριος σεισμός και θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν θα έρθουν χειρότερα. Η χθεσινή σύσκεψη των ειδικών στον ΟΑΣΠ που κράτησε μέχρι τα μεσάνυχτα επιβεβαίωσε ότι η σεισμική ακολουθία είναι φυσιολογική και ο μεγαλύτερος μετασεισμός ήταν χθες το μεσημέρι τα 4,3 Ρίχτερ. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας εμφανίστηκε αρκετά καθησυχαστικός λέγοντας ότι όλα δείχνουν πως η εξέλιξη είναι ομαλή. Τόνισε ότι «με ελάχιστη επιφύλαξη, όλα συντείνουν στο ότι ο χθεσινός ήταν ο κύριος σεισμός». Όπως είπε ο κ. Λέκκας στην ίδια εκτίμηση κατέληξε και η επιτροπή εκτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας, που συνεδρίασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μάλιστα χωρίς να υπάρξει καμία διαφωνία.Ο κ. Λέκκας – που διανυκτέρευσε στον ΟΑΣΠ – υπογράμμισε ότι υπάρχει επιφυλακή και πλήρης συντονισμός και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στα γραφεία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) στο Ψυχικό η οποία εκτίμησε την σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στην Αττική. Ο πρόεδρος της Επιτροπής καθηγητής Κώστας Μακρόπουλος τόνισε πως τα μέλη της συγκλίνουν στην άποψη πως η σεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται ομαλά. Ο σεισμός, ανέφερε, προήλθε κατά πάσα πιθανότητα από το δυτικό άκρο του ρήγματος της Πάρνηθας που δεν είχε ενεργοποιηθεί στο σεισμό του 1999. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με τον κ. Μακρόπουλο, θα πρέπει να ακολουθούν μόνον τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του ΟΑΣΠ και των άλλων αρμόδιων φορέων. Πρέπει να αποφεύγουν να παραμένουν πλησίον ετοιμόρροπων και εγκαταλελειμμένων κτιρίων. Σε περίπτωση που εντοπίζουν βλάβες στις οικίες ή στους χώρους εργασίας τους να απευθύνονται στους οικείους δήμους οι οποίοι βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Πλούσια αναμένεται να είναι η σεισμική δραστηριότητα στην Αθήνα τις μέρες, σύμφωνα με τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη. Ο κ. Τσελέντης εκτίμησε πως ο σεισμός στην Αθήνα των 5,1 Ρίχτερ ήταν κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο κύριος σεισμός. «Δεν περιμέναμε αυτό το ρήγμα να δώσει σεισμό» σημείωσε ο κ. Τσελέντης και προσδιόρισε το επίκεντρο 25 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά της Αθήνας. Το εστιακό του βάθος ήταν 13 χιλιόμετρα γι’ αυτό έγινε ιδιαίτερε αισθητός σημείωσε ο κ. Τσελέντεης και επέμεινε στην εκτίμηση ότι κατά την άποψή του ήταν το κύριο γεγονός, ωστόσο οι μετασεισμοί μπορεί να πλησιάσουν τα 5 Ρίχτερ. Ο κ. Μακρόπουλος παρέδωσε το πόρισμα της επιτροπής στον πρόεδρο του ΟΑΣΠ καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα ο οποίος ανέφερε πως οι κάτοικοι θα πρέπει να παραμένουν ήρεμοι και να ακολουθούν τις οδηγίες της ΓΓΠΠ, του ΟΑΣΠ και των άλλων φορέων. Ο κ. Λέκκας ανέφερε πως τα μέλη της επιτροπής συγκλίνουν στην άποψη ότι μέχρι τώρα υπάρχει εκτόνωση της σεισμικής δραστηριότητας και σημείωσε πως μέχρι αργά το βράδυ σημειώθηκαν περίπου 40 μετασεισμοί. Συνέστησε ψυχραιμία και όχι πανικό και επανέλαβε πως οι πολίτες θα πρέπει να δίνουν βάση μόνον στις ανακοινώσεις των οργάνων της Πολιτείας. Ο Γεράσιμος Χουλιάρας με τρεις αναρτήσεις στο Facebook συνιστά ψυχραιμία ωστόσο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός μεγαλύτερου σεισμού. Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του αναφέρει: «2 σενάρια υπάρχουν. Ή πάμε για εκτόνωση Ή πάμε για μεγαλύτερο σεισμό. Μόνο ο χρόνος και η καταγραφή της ακολουθίας θα το δείξουν αυτό και κανένας βιαστικός άνθρωπος». Μια δήλωση που ασφαλώς προκάλεσε αίσθηση καθώς δεν μπορεί να καθησυχάσει τους πολίτες. Στους Δήμους οι δηλώσεις για τις ζημιές Στο μεταξύ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ο ΟΑΣΠ καλούν τους πολίτες που έχουν πάθει ζημιές τα σπίτια τους να επικοινωνήσουν σήμερα με τους δήμους στους οποίους ανήκουν για να ζητήσουν να σταλούν συνεργεία μηχανικών για έλεγχο.

Ήδη όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών έχουν διατεθεί περισσότεροι από 50 μηχανικοί για τη συγκρότηση των συνεργείων που θα κάνουν αυτοψίες.