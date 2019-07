Σεισμός στην Αθήνα: Στους 49 οι μετασεισμοί μετά τα 5,3 ρίχτερ -Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι

Street scenes after an earthquake in Athens, Greece on July 19, 2019. / Εικόνες δρόμου έπειτα από σεισμό στην Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019.

Σαράντα εννέα μετασεισμικές δονήσεις είχαν σημειωθεί μέχρι τις 06.00 από τον ίδιο εστιακό χώρο του χθεσινού σεισμού στην Μαγούλα. Η μετασεισμική ακολουθία έχει φθίνουσα πορεία και η μεγαλύτερη μετασεισμική δόνηση ήταν 4,3 Ρίχτερ στις 15.13 χθες. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ καθηγητής, Ευθύμιος Λέκκας, εμφανίστηκε αρκετά καθησυχαστικός λέγοντας ότι όλα δείχνουν πως η εξέλιξη είναι ομαλή. Τόνισε ότι «με ελάχιστη επιφύλαξη, όλα συντείνουν στο ότι ο χθεσινός ήταν ο κύριος σεισμός». Όπως είπε ο κ. Λέκκας, στην ίδια εκτίμηση κατέληξε και η επιτροπή εκτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας, που συνεδρίασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μάλιστα χωρίς να υπάρξει καμία διαφωνία. Ο κ. Λέκκας – που διανυκτέρευσε στον ΟΑΣΠ – υπογράμμισε ότι υπάρχει επιφυλακή και πλήρης συντονισμός και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στους Δήμους οι δηλώσεις για τις ζημιές Στο μεταξύ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ο ΟΑΣΠ καλούν τους πολίτες που έχουν πάθει ζημιές τα σπίτια τους να επικοινωνήσουν σήμερα με τους δήμους στους οποίους ανήκουν για να ζητήσουν να σταλούν συνεργεία μηχανικών για έλεγχο. Ήδη όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών έχουν διατεθεί περισσότεροι από 50 μηχανικοί για τη συγκρότηση των συνεργείων που θα κάνουν αυτοψίες