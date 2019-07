Επιτυχής εκτόξευση για τον επανδρωμένο πύραυλο Soyuz

Ένας Αμερικανός, ένας Ιταλός και ένας Ρώσος αναχώρησαν σήμερα για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, με μια πτήση που, κατά σύμπωση, συνέπεσε με τους εορτασμούς για τα 50 χρόνια από την προσσελήνωση της αμερικανικής αποστολής Apollo 11.

Ο Αλεξάντερ Σκβορτσόφ της ρωσικής υπηρεσίας Roskosmos, ο Άντριου Μόργκαν της NASA και ο Λούκα Παρμιτάνο της Ευρωπαϊκής Διαστημικών Υπηρεσίας (ESA) εκτοξεύτηκαν στις 19.28 (ώρα Ελλάδας) από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν.

Δείτε την εντυπωσιακή εκτόξευση:

50 years to the day of the historic #Apollo11 moon landing, the Soyuz MS-13 launches to transport 3 crew members to the @Space_Station pic.twitter.com/ntjKdfeeH3

— Bloomberg TicToc (@tictoc) July 20, 2019