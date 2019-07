Τρίτος κορυφαίος παίκτης στο NBA2K20 ο Γιάννης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα έχει σαρώσει όλα τη φετινή σεζόν, κατακτώντας ότι βραβείο υπάρχει στις ΗΠΑ και στο ΝΒΑ, οπότε δεν είναι παράξενο που φιγουράρει ανάμεσα στους κορυφαίους και στο νέο ΝΒΑ2Κ.

O Greek Freak είναι ανάμεσα στους κορυφαίους κι εκεί, καθώς βρίσκεται στην τρίτη θέση του δημοφιλές video game σχετικά το overall rating (96 μονάδες), το οποίο θα βγει σε μερικούς μήνες.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς είναι μία μονάδα πίσω από τους Λεμπρόν Τζέιμς και Καουάι Λέοναρντ, οι οποίοι έχουν 97, ενώ ισοβαθμεί με τους Κέβιν Ντουράντ και Τζέιμς Χάρντεν.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο MVP του φετινού πρωταθλήματος ξεπερνά τους Στεφ Κάρι, Άντονι Ντέιβις και Πολ Τζορτζ, αλλά και γενικότερα όλους όσους αγωνίζονται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

The Greek Freak is third overall in @NBA2K 20.

Room to improve 😤#MondayMotivation pic.twitter.com/6K24Hvuqki

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 16, 2019