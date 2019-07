Μπαρτσελόνα : Τρέλαναν στις… ποδιές τον Γκριεζμάν στην πρώτη προπόνηση

Ο Αντουάν Γκριεζμάν έχει υπογράψει το συμβόλαιο του με την Μπαρτσελόνα και έχει ανακοινωθεί από την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε, ωστόσο για να γίνει και επίσημα ένας «μπλαουγκράνα» πρέπει πρώτα να περάσει και από την σχετική… τελετή μύησης.

Συγκεκριμένα οι παίκτες των Καταλανών έριξαν μερικές… ψιλές στον Γάλλο επιθετικό, όπως και στους άλλους δύο νέους παίκτες της ομάδας, Φρένκι Ντε Γιονγκ και Νέτο, καθώς αυτό είναι το έθιμο για όλους τους καινούριους παίκτες.

Πέραν του… ξύλου όμως, ο Γκριεζμάν ήταν εκείνος που «υπέφερε» περισσότερο κατά τη διάρκεια της προπόνησης, μιας και οι νέοι του συμπαίκτες τον είχαν βάλει στόχο. Κατά τη διάρκεια του γνωστού σε όλους μας κορόιδου που έπαιξαν, ο 28χρονος δέχτηκε όχι μία, αλλά δύο «ποδιές», με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο έδαφος από την ντροπή του.

Δείτε το βίντεο με τον Γκριεζμάν:

Welcome to Barcelona – @AntoGriezmann gets nutmegged TWICE by his new teammates in training 😳 pic.twitter.com/lTJGqdOPnH

— SPORTbible (@sportbible) July 15, 2019