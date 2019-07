Αιμίλιος Χειλάκης: «Δεν πεθαίνω από καρκίνο, εντάξει;»

View this post on Instagram

Αθηνά Μαξίμου & Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν θέλουμε να είμαστε ενοικιαζόμενοι πρωταγωνιστές• θα ήταν βαρετό. . . . Ζευγάρι στη ζωή και στη σκηνή δοκιμάζουν αυτό το καλοκαίρι τη νέα τους συνεργασία στην τραγωδία του Σοφοκλή, «Αντιγόνη» και μιλούν στη Στέλλα Χαραμή για όσα τους δένουν, όσα τους χωρίζουν, εξηγώντας γιατί δεν τους απασχολεί να κάνουν μεγάλους ρόλους μα ούτε και να διακριθούν. [▪ Για να διαβάσετε ολόκληρη τη συνέντευξη πατήστε στο link που θα βρείτε στο bio!] #interview #actors #monopoligr #art #culture