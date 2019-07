Σκέφτονται να ανταλλάξουν και τον Κρις Πολ οι Θάντερ (pic)

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «The Athletic», οι Θάντερ είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν με νέα ανταλλαγή τον 34χρονο γκαρντ, ώστε να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή συμφωνία για να ξεκινήσουν το λεγόμενο re-building και να κάνουν μια καινούργια αρχή.Η ομάδα τώρα που φαίνεται να ενδιαφέρεται για τον Πολ είναι οι Μαϊάμι Χιτ οι οποίοι ψάχνουν έναν έμπειρο παίκτη στην θέση του πόιντ γκαρντ για να βρίσκεται μαζί με τον Τζίμι Μπάτλερ στην περιφέρεια της ομάδας.

Οι Χιτ προσπάθησαν να κάνουν δικό τους τον Ράσελ Γουέστμπρουκ ωστόσο χάλασε η συμφωνία λόγω κάποιων ανταλλαγμάτων που δεν έδωσε η ομάδα του Έρικ Σποέλστρα. Οι Θάντερ τώρα θα είναι πιο ανοιχτοί στις προτάσεις, καθώς θέλουν να τελειώνουν με την συγκεκριμένη υπόθεση γρήγορα.

Source, to the @TheAthletic: Chris Paul’s agent, Leon Rose, will talk to OKC GM Sam Presti in the coming days to determine what’s next. If CP wants to go to Miami to join Jimmy Butler, it’s clear there’s a deal to be done there. The Thunder would engage and have interest.

— Sam Amick (@sam_amick) 12 Ιουλίου 2019