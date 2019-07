Νέα «βόμβα» στο ΝΒΑ, προς Μαϊάμι ο Γουέστμπρουκ

Μετά τη φυγή του Πολ Τζορτζ, τα σενάρια που έφερναν τους Θάντερ σε ολικό rebuild mode έδιναν και έπαιρναν. Τελικά όπως φαίνεται θα επιβεβαιωθούν, με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ και τον GM των Θάντερ, Σαμ Πρέστι να προσπαθούν να βρουν την καλύτερη λύση και για τις δύο πλευρές.

Story filed to ESPN: In aftermath of Paul George’s departure, OKC star Russell Westbrook is welcoming to idea of Sam Presti engineering a trade that would bring an end to his illustrious 11-year Thunder tenure. Miami’s expressed interest, a destination that appeals to Westbrook.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 8, 2019