Επιστρέφει στη Σοσιεδάδ με άλλη ιδιότητα ο Τσάμπι Αλόνσο

Μετά από μια πλούσια καριέρα ως ποδοσφαιριστής, ο Ισπανός χαφ, Τσάμπι Αλόνσο, θα συνεχίσει να προσφέρει στο άθλημα από πόστο του προπονητή αναλαμβάνοντας τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Ο Τσάμπι υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών, με την ομάδα που έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 1999 και συνολικά φόρεσε τη φανέλα της 124 φορές, πριν μεταπηδήσει σε Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου.

Θυμίζουμε ότι πέρυσι το καλοκαίρι ανέλαβε προπονητής στην ακαδημία των Μερένχες όπου έμεινε για περίπου έναν χρόνο.

Πλέον, ανέλαβε με κάθε επισημότητα προπονητής στη δεύτερη ομάδα των Βάσκων, που τον παρουσίασε το απόγευμα της Τρίτης (09/07)!

Αν κάτι αποτελεί εχέγγυο της επιτυχίας του είναι οι προπονητές με τους οποίους συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως παίκτης.

Κάθε όνομα αποτελεί μια μοναδική περίπτωση τεχνικού, που με τις ιδέες του για το άθλημα έγραψε/ γράφει Ιστορία.

Ο πολύπειρος μέσος έχει συνεργαστεί λοιπόν με τους: Ράφα Μπενίτεθ, Ζοσέ Μουρίνιο, Βιθέντε Ντελ Μπόσκε, Πεπ Γκουαρδιόλα και Κάρλο Αντσελότι καθοδήγησαν τον Τσάμπι στους τρεις κορυφαίους συλλόγους όπου αγωνίστηκε και πλέον καλείται να αποδείξει ότι αποστήθισε καλά όσα τον δίδαξαν!

Δείτε το σχετικό tweet:

He’s learnt from the best— @XabiAlonso takes his first steps into management with Real Sociedad B 🙌 pic.twitter.com/N13KJoJpuC

— B/R Football (@brfootball) July 9, 2019