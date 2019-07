Α1 μπάσκετ γυναικών: Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό η Δίελα

View this post on Instagram

☘ 📄 🖊 Σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για το Μπάσκετ Γυναικών! Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την έμπειρη Ελληνίδα καλαθοσφαιρίστρια, @ioannadi, η οποία θα ενισχύει τις προσπάθειες του τμήματος τη νέα σεζόν! 🎙 Διαβάστε τις δηλώσεις της νέας αθλήτριάς μας στο 🔗 link in Bio! — 👉 Ιωάννα Δίελα 🇬🇷 Ελλάδα 📅 02/06/1990 📈 1.80 cm 🏀 Shooting guard / Small Forward ➡ Προηγούμενη ομάδα: Πανιώνιος #panathinaikos #panathinaikos1908 #bepao #basketball 🏀 #basketballwomen #sports #welcome #μπασκετ