Οι 5 γυναίκες της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τα κρίσιμα χαρτοφυλάκια

Σε πέντε γυναίκες εμπιστεύτηκε κρίσιμα χαρτοφυλάκια στην κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργός Νίκη Κεραμέως

Η Nίκη Κεραμέως ήταν η αρμόδια τομεάρχης Παιδείας του κόμματος. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1980 και είναι απόφοιτος του Harvard Law School όπου έχει μεταπτυχιακό τίτλο νομικής (LL.M.) με ειδίκευση στο δίκαιο της διαιτησίας, του Πανεπιστημίου Paris II (Panthéon-Assas) με μεταπτυχιακό τίτλο νομικής με ειδίκευση στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και τη διαιτησία (αποφοίτησε πρώτη, summa cum laude) και του Πανεπιστημίου Paris II (Panthéon-Assas) με πτυχίο νομικής με ειδίκευση στο διεθνές δίκαιο (αποφοίτησε πρώτη, summa cum laude).

Μιλά αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Είναι παντρεμένη με Δημήτρη Λουκά, δικηγόρο, με τον οποίο έχουν δύο γιους. Είναι δικηγόρος – μέλος των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Νέας Υόρκης. Εργάζεται ανελλιπώς ως δικηγόρος τα τελευταία χρόνια, κυρίως στους τομείς της διαιτησίας και του εμπορικού δικαίου.

Στις 7 Ιουλίου 2019 εξελέγη Βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών με η Νέα Δημοκρατία. Στις 25 Ιανουαρίου 2015 εξελέγη πρώτη φορά Βουλευτής Επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία και επανεξελέγη στις 20 Σεπτεμβρίου 2015. Την Κυριακή, εξελέγη με 61.784 σταυρούς στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών.

Υπουργείο Παιδείας, υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη

Στο Υπουργείο Παιδείας, υφυπουργός αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής ανέλαβε η Σοφία Ζαχαράκη.

Η Σοφία Ζαχαράκη ήταν από τον Μάρτιο η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

Γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι απόφοιτη του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συγκριτική Παιδαγωγική και Διοίκηση Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Οργανισμών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει κάνει εξειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας Αγγλικών στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Μιλάει Αγγλικά, Ισπανικά και Γαλλικά.

Το 2015 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο πρόγραμμα IVLP (International Visitor Leadership Program) ως υπότροφος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ με θέμα «Ο ρόλος των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην ανασυγκρότηση Οικονομιών». Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία. Εργάστηκε για το Υπουργείο Παιδείας στο τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Διετέλεσε σύμβουλος του Υπουργού σε θέματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Υπουργείο Πολιτισμού, υπουργός Λίνα Μενδώνη

Η αρχαιολόγος Λίνα Μενδώνη είναι η νέα υπουργός Πολιτισμού. Έχει διατελέσει γενική γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού για δέκα χρόνια και έχει θητεύσει δίπλα σε οκτώ υπουργούς και έχει πλήρη εικόνα του έργου που χρειάζεται να γίνει. Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστή με την περίφημη υπόθεση της ανασκαφής της Αμφίπολης.

Η Λίνα Μενδώνη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Το 1977 αποφοίτησε από το Αρσάκειο Ψυχικού, το 1981 πήρε το πτυχίο της από το Κλασικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1984 από το Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα του ιδίου Πανεπιστημίου. Το 1988 αναγορεύθηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει συμμετάσχει σε αρχαιολογικά προγράμματα, επιφανειακές έρευνες και συστηματικές ανασκαφές, του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ από το 1983 έως το 1988 εργάστηκε ως επιστημονική συνεργάτις του Προγράμματος Νοτίου Ελλάδος του ΚΕΡΑ. Από το 1987 είναι επικεφαλής διεπιστημονικής ομάδας για την αρχαιολογική έρευνα της Κέας, Κυκλάδες. Από το 1989 κατέχει θέση ερευνητού στο ΚΕΡΑ.

Την περίοδο 1995-1998 είναι επικεφαλής του διεπιστημονικού προγράμματος «Ιστορία του Τοπίου και Τοπικές Ιστορίες. Από το φυσικό περιβάλλον στο πολιτιστικό τοπίο». Είναι μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και πολλών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών.

Το διάστημα 1994-1999 διετέλεσε ειδική επιστημονική σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και στο υπουργείο Αιγαίου. Από τον Δεκέμβριο του 2009 κατέχει τη θέση της γενικής γραμματέως του υπουργείου Πολιτισμού, την οποία κατείχε, επίσης, μεταξύ Μαρτίου 1999 – Μαρτίου 2004. Έχει τιμηθεί με το παράσημο Commendatore (II Clase), Ordine della Stella della Solidarieta’ Italiana της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υφυπουργός Φωτεινή Αραμπατζή

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υφυπουργός αρμόδια για την αλιευτική πολιτική ανέλαβε η Φωτεινή Αραμπατζή.

Η Φωτεινή Αραμπατζή έχει διατελέσει τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΔ. Είναι νομικός και δημοσιογράφος. Εξελέγη δεύτερη σε σταυρούς στην Περιφέρεια Σερρών -μετά τον Κώστα Αχ. Καραμανλή- με 18.307 ψήφους.

Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1974, μεγάλωσε και δούλεψε στον τόπο της. Το 1992 πέτυχε με διάκριση στο Τμήμα της Νομικής του ΑΠΘ απ’ όπου και αποφοίτησε το 1997. Από το 1997 επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εργαστεί ως δημοσιογράφος και τηλεοπτική παραγωγός στο Πρακτορείο Ειδήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, για ένα και πλέον χρόνο. Δίπλα στους κορυφαίους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όλου του κόσμου.

Το Σεπτέμβριο του 1998 επέστρεψε στις Σέρρες προκειμένου να συμμετάσχει ενεργά στα κοινά του τόπου της, δημιουργώντας το «ΔΙΚΤΥΟ» τηλεόραση με όραμα τη δημιουργία μιας ισχυρής τοπικής τηλεόρασης, που θα αφορά και θα εκφράζει την κοινωνία, στην οποία απευθύνεται, πιστεύοντας βαθιά στη δύναμη του ενημερωμένου πολίτη.

Πρωτοστάτησε στην διοργάνωση κοινωνικών πρωτοβουλιών με κορωνίδα το «Δέντρο της Αγάπης», που γεννήθηκε το 2004 και σε μία και πλέον 10ετία απέκτησε χαρακτηριστικά θεσμού με πανελλαδική εμβέλεια.

Παράλληλα με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις το 2005 παρακολούθησε καλοκαιρινά προγράμματα σπουδών στο London School of Economics στην ανάλυση των Πολιτικών Επιστημών και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ενώ πραγματοποίησε και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Πανεπιστήμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Τον Μάιο του 2012 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Σερρών της ΝΔ και διετέλεσε μέλος των Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Κανονισμού της Βουλής, της Επιτροπής Γαλλοφωνίας και της 11μελούς Επιτροπής της Ν.Δ. για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου

Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υφυπουργός αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης ανέλαβε η 32χρονη Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ήταν μέχρι σήμερα σύμβουλος Μεταρρυθμίσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι απόφοιτη του Κολλεγίου Αθηνών, ξεκίνησε τις σπουδές της στα Οικονομικά στο University of York της Αγγλίας, ενώ συνέχισε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge όπου έλαβε μεταπτυχιακό στις Αναπτυξιακές Σπουδές και Διδακτορικό στα Οικονομικά της Ανάπτυξης.

Είναι Επισκέπτρια Λέκτορας στο Κέντρο Αναπτυξιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge, ενώ έχει επίσης διδάξει Μακροοικονομικά στο Judge Business School του Cambridge, καθώς και Οικονομική Πολιτική στο Government School του UCL.

Στα 26 της εντάχθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών του ΟΟΣΑ στο Παρίσι ως οικονομολόγος και ειδικός στον ανταγωνισμό. Το 2016 ήταν η υπεύθυνη οικονομολόγος της ομάδας των κατασκευών για την Τρίτη Εργαλειοθήκη Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ, κομμάτι των προαπαιτούμενων του 3ου Μνημονίου.

Η επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει θέσεις κύρους και ευθύνης σε διεθνές επίπεδο. Έχει διατελέσει σύμβουλος Δημόσιας Υγείας της Κυβέρνησης του Ιράν, ειδικός συνεργάτης της Αναπτυξιακής Τράπεζας της Βραζιλίας αλλά και του ΟΗΕ στην Ουγκάντα. Έχει συντονίσει εθνικά σχέδια κινητροδότησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, ως επιστημονικός συνεργάτης στο κέντρο Σπουδών Μέσης Ανατολής του Cambridge αλλά και του εμπορικού επιμελητηρίου του Σουδάν.

Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες διεθνή επιστημονικά συνέδρια ως εισηγήτρια ενώ πρόσφατα δημοσίευσε το βιβλίο «Οικονομικές κρίσεις στις αναδυόμενες αγορές» στον εκδοτικό οίκο Palgrave MacMillan. Οι μελέτες της εμφανίζονται σε ακαδημαϊκά περιοδικά (The Lancet, Journal of International Development, Health Policy and Planning) σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών (ΟΟΣΑ, ΟΗΕ) και στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο (όπως το Project Syndicate, το BBC, και αρκετά ελληνικά μέσα).