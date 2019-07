Αυτό είναι το νέο οικονομικό επιτελείο

Στην πλατεία Συντάγματος και στο υπουργείο Οικονομικών ξαναγυρνά ο Χρήστος Σταϊκούρας αναλαμβάνοντας, όπως ήταν αναμενόμενο, το υπουργείο Οικονομικών.

Στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει θα έχει στο πλευρό του τρεις υφυπουργούς. Ενδεικτικό δε των προτεραιοτήτων της νέας κυβέρνησης είναι τα ονόματα των χαρτοφυλακίων που αναλαμβάνουν οι υφυπουργοί:

Απόστολος Βεσυρόπουλος, υφυπουργός αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική και τη δημόσια περιουσία

Θεόδωρος Σκυλακάκης, υφυπουργός αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική

Γεώργιος Ζαββός, υφυπουργός αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι μάχες που έχει να δώσει το οικονομικό επιτελείο είναι πολλές και δύσκολες, όπως αρκετές και πολύπλοκες είναι και οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία. Ενδεικτικό ότι κλήθηκαν να πιάσουν δουλειά, λίγη μόλις ώρα μετά την ανακοίνωση των μελών της κυβέρνησης, συμμετέχοντας σε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η συζήτηση που διεξάγεται για την Ελλάδα στο Eurogroup, με αξιωματούχους των Βρυξελλών να στέλνουν ήδη με το καλημέρα στη νέα κυβέρνηση προειδοποιητικά μηνύματα για τήρηση των στόχων των πλεονασμάτων και υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.

Ας γνωρίσουμε λοιπόν καλύτερα τους ανθρώπους που, μεταξύ άλλων, θα αναλάβουν το καθόλου εύκολο έργο να πείσουν τους ευρωπαίους πιστωτές για μικρότερους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων και αλλαγή του μείγματος πολιτικής με προτεραιότητα τη μείωση της φορολογίας, που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το θέμα των κόκκινων δανείων εξασφαλίζοντας ρευστότητα στην αγορά, να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και τελικά να κερδίσουν το μεγάλο στοίχημα της ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο νέος τσάρος της Οικονομίας

Ο Χρήστος Σταϊκούρας, μέχρι πρότινος τομεάρχης Οικονομικών της ΝΔ, είναι ήπιων τόνων, έχει θητεύσει στο υπουργείο δίπλα στον Γιάννη Στουρνάρα και γνωρίζει τους δανειστές, κυρίως τους μηχανισμούς των Βρυξελλών.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας είναι Έλληνας ακαδημαϊκός, πολιτικός, βουλευτής Φθιώτιδος της ΝΔ και πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας γεννήθηκε στη Λαμία στις 12 Αυγούστου 1973.

Τελείωσε το 39ο Γενικό Λύκειο Κυψέλης και αποφοίτησε από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1996. Απέκτησε MBA από το Imperial College of Science του Λονδίνου το 1997 ενώ το 2001 απέκτησε το Διδακτορικό του δίπλωμα (PhD) στην Τραπεζική από το Cass Business Scholl στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου.

Έχει εργαστεί στην Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας κατά το 2000 και στον τραπεζικό Όμιλο Eurobank από το 2000 έως και το 2004 ως αναλυτής και μετέπειτα ως σύμβουλος Διοίκησης στο Τμήμα Στρατηγικής, Επενδύσεων και Σχεδιασμού της τράπεζας.

Επίσης, έχει διατελέσει μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2004 έως το 2007, λέκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002-2006), επισκέπτης καθηγητής / επικ. καθηγητής στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας (2004), Αθηνών (2002) και City (1999).

Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό επιστημονικών άρθρων σε διεθνή αναγνωρισμένα περιοδικά με κριτές, μελέτες σε συλλογικούς τόμους και συμμετείχε σε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Από το 2007 μέχρι και σήμερα εκλέγεται βουλευτής Φθιώτιδας με τη Νέα Δημοκρατία.

Το 2009 ορίστηκε αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της ΝΔ, ενώ από το 2007 είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Τον Ιούνιο του 2012 ανέλαβε τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, θέση την οποία υπηρέτησε μέχρι τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015.

Από το Φεβρουάριο του 2015 είναι Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και μέλος της Ομάδας Εργασίας για την Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας, μαζί με ένα μεγάλο επιτελείο, θα επιχειρήσει να μετουσιώσει σε πράξη όλες τις προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και να αποφύγει να κάνει ότι η ΝΔ έχει διαψεύσει ότι θα πράξει.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο ζήτημα που απασχόλησε έντονα τον δημόσιο διάλογο ήταν αυτό της λήψης προληπτικής πιστωτικής γραμμής με τον Χρήστο Σταϊκούρα να παρεμβαίνει καθοριστικά κλείνοντας το ζήτημα.

Ποιος είναι ο Γιώργος Ζαββός, αρμόδιος για το τραπεζικό σύστημα

Ο Γιώργος Ζαββός που αναλαμβάνει υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, έχει μακρά θητεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αποτέλεσμα της τριακονταετούς θητείας του στις Βρυξέλλες, όπου διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Ευρωβουλευτής της ΝΔ και Πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είναι δε ειδικός σε θέματα που αφορούν τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μεταπτυχιακού Τμήματος Νομικής του Κολεγίου της Ευρώπης (College of Europe) της Bruges του Βελγίου. Είναι Επίτιμος Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστήμιου της Μπρατισλάβα στη Σλοβακία.

Τη δεκαετία του 1980 εργάστηκε στην Γενική Διεύθυνση XV (Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Εταιρικού Δικαίου) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου ήταν βασικός συντάκτης της Δεύτερης Τραπεζικής Οδηγίας, του ακρογωνιαίου λίθου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής νομοθεσίας.

Την περίοδο 1990-1994 εξελέγη Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Υπήρξε μέλος της Νομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου και ήταν ο εισηγητής για την Οδηγία για την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών και επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και για την Οδηγία για τα Επικουρικά Ταμεία

Ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών ήταν ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Δημοσιονομικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ο εισηγητής της Επιτροπής Έλεγχου Προϋπολογισμού για την λογοδοσία και πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Επιπλέον, διετέλεσε μόνιμος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον δανεισμό και χρηματοδοτήσεις στα Κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και μέλος των Μεικτών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη Ρωσία (Δούμα) και τις ΗΠΑ (Κογκρέσο).

Την περίοδο 1991-1993 ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και του Χρηματιστηρίου η οποία προετοίμασε τον Τραπεζικό Νόμο του 1992 και την προσαρμογή της Ελληνικής χρηματιστηριακής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο Γιωργος Ζαββός ήταν ο πρώτος Πρεσβευτής και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Δημοκρατία της Σλοβακίας (1994 – 1997). Από το 1997 μέχρι το 2002 ήταν Σύμβουλος στην Γ. Διεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα της Διεύρυνσης και του Συμφώνου Σταθερότητας για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Από το 2002 έως το 2017 ο Γιώργος Ζαββός ήταν Νομικός Σύμβουλος στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και έχει εκπροσώπησε την Κομισιόν σε περίπου 150 υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ήταν επιφορτισμένος με θέματα χρηματοπιστωτικού δικαίου, χρηματοδοτικών συμβάσεων για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών καθώς και με θέματα εσωτερικής αγοράς (ΜΜΕ, βιομηχανίας τυποποίησης, περιβάλλοντος, ενέργειας).

Από το 2018, ήταν Senior Advisor σε θέματα Οικονομίας και Χρηματοπιστωτικού Δικαίου στο Center for European Policy Studies, ένα από τα μεγαλύτερα και εγκυρότερα think tanks σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Γιώργος Ζαββός διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (London University, Queen Mary, Centre for Commercial Law Studies 2004-2007).

Την περίοδο 1991-1994 ήταν Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Πανεπιστήμιου των Βρυξελλών (Université Libre des Bruxelles, Solvay Business School) για θέματα Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Πολιτικής.

Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Η Τραπεζική Πολιτική της ΕΟΚ εν όψει του 1992. Στρατηγικές Επιλογές για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα » (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών) και συν-επιμελητής του βιβλίου «Η Πολιτική της ΕΕ για τις Τράπεζες και τα Χρηματιστήρια » ενώ έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων και μελετών για την πολιτική της ΕΕ για τις τράπεζες και τα χρηματιστήρια συμπεριλαμβανομένων: «Banking Integration and 1992: Legal Issues and Policy», Harvard International Law Journal, ενώ είναι ένας εκ των δυο συγγραφέων του κεφαλαίου «Single Resolution Mechanism: Legal Foundation, Governance Structure and Financing» που δημοσιεύτηκε στο βιβλίο Research Handbook on Crisis Management in the Banking Sector, London 2015, Edward Edgar Publishing.

Έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σλοβακίας με τον Διπλό Σταυρό της Δημοκρατίας.

Ποιος είναι ο Θόδωρος Σκυλακάκης, αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική

Ο Θόδωρος Σκυλακάκης που αναλαμβάνει υφυπουργός οικονομικών αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική, το δύσκολο πόστο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, είναι οικονομολόγος και έχει διατελέσει ευρωβουλευτής από το 2009 έως το 2014, καθώς και αναπληρωτής Δήμαρχος και αντιδήμαρχος Αθηναίων από το 2003 ως το 2006, ενώ από το 2014 είναι Πρόεδρος της Δράσης.

Σημειώνεται ότι ο Θόδωρος Σκυλακάκης διαγράφηκε το 2010 από την ΝΔ γιατί «διέψευσε» τον ισχυρισμό του τότε προέδρου του Κόμματος Αντώνη Σαμαρά από την Θεσσαλονίκη ότι το έλλειμμα (13,8% του ΑΕΠ) μπορούσε να μηδενιστεί το 2011.

Ως πρόεδρος της «Δράσης» που συνεργάζεται από το 2017 με την ΝΔ έχει ταχθεί πολλές φορές κατά των υψηλών φόρων που πνίγουν την υγιή επιχειρηματικότητα.

Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης είναι και άνθρωπος της αγοράς, εκτός από πολιτικός: έχει εργαστεί στο χώρο της διαφήμισης και της επικοινωνίας από το 1985 και έχει ιδρύσει 3 εταιρείες στο χώρο της επικοινωνίας (1994), της διαχείρισης κρίσεων (2000) και το 2014 στο χώρο της αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης.

Στις εκλογές του Οκτωβρίου 1993 έφερε την θέση του υπεύθυνου Πολιτικού Σχεδιασμού της Επιτροπής Εκλογών της Νέας Δημοκρατίας.

Διετέλεσε σύμβουλος του πρωθυπουργού Τζαννή Τζανετάκη (Ιούλιος – Οκτώβριος 1989) και στη συνέχεια σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, λογογράφος του και προϊστάμενος του Γραφείου Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού (1990-1993).

Υπήρξε μέλος της Γραμματείας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας (1997-1998) και μετά την δημιουργία του κόμματος “Οι Φιλελεύθεροι” από τον Στέφανο Μάνο ανέλαβε Γενικός Γραμματέας του κόμματος (1999). Μετά την εκλογική συνεργασία των δύο κομμάτων, υπήρξε υποψήφιος βουλευτής στην περιφέρεια της Β Αθηνών κατά τις εκλογές του 2000.

Με την νίκη της Ντόρα Μπακογιάννη και την ανάληψη της θέσης της Δημάρχου Αθηναίων, ορίστηκε μεταξύ άλλων ως Αναπληρωτής Δήμαρχος Αθηναίων, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος για το πρόγραμμα “ΠΡΟΣΟΨΗ” του Δήμου Αθηναίων. Στις ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 εξελέγη ευρωβουλευτής μέσα από τη λίστα της Νέας Δημοκρατίας. Διαγράφηκε από τη ΝΔ και αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της Δημοκρατικής Συμμαχίας το 2010, ενώ το 2012 προσχώρησε στην Δράση. Κατά το διάστημα 2010-2014 εντάχθηκε στην ευρωομάδα της “Συμμαχίας φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη” (ALDE).

Στις αρχές Ιουνίου του 2013 εκλέχθηκε πρόεδρος της Δράσης και επανεξελέγη τον Φεβρουάριο του 2014 και τον Μάιο του 2016. Ως πρόεδρος του εγχώριου φιλελεύθερου κόμματος συνεργάστηκε κατά τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 με “Το Ποτάμι”, χωρίς ωστόσο να καταφέρει την εκλογή στελεχών.

Η συνεργασία συνεχίστηκε και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 και διακόπηκε έπειτα από το έκτο συνέδριο του κόμματος (Μάιος 2016), οπότε ξεκίνησε η σύγκλιση με την ΝΔ όταν αρχηγός είχε γίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου 1959. Μετά την ολοκλήρωση των δευτεροβάθμιων σπουδών του, σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου το 1981 έλαβε το πτυχίο με άριστα και εν συνεχεία απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο (mba) από το City University του Λονδίνου και Diploma από την Βρετανική Εταιρεία Ερευνών Αγοράς (British Market Research Society) στο αντικείμενο της Έρευνας Αγοράς.

Έχει συγγράψει το βιβλίο «Στο Όνομα της Μακεδονίας» (1995) και έχει πλούσια αρθρογραφία στον ελληνικό και ξένο Τύπο.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.

Ποιος είναι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική και τη δημόσια περιουσία

Ο νέος υφυπουργός κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος θα αναλάβει το δύσκολο τομέα των εσόδων, υπήρξε και ο ίδιος υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών, ενώ είναι βουλευτής της ΝΔ από 2012 και επί σειρά ετών έχει υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση.

Από το 2015 είναι υπεύθυνος της φορολογικής πολιτικής της ΝΔ και από το 2016 ορίστηκε ως αναπληρωτής τομεάρχης οικονομίας.

Στη Βουλή των Ελλήνων συμμετέχει στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, στην Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους και στην Υποεπιτροπή με θέμα «Το χρέος και η απομείωσή του», ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος και γραμματέας στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, γραμματέας στην Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους και μέλος στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η θητεία του στην τοπική αυτοδιοίκηση ξεκίνησε το 2006, όταν εκλέχθηκε Νομαρχιακός Σύμβουλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας. Στη Νομαρχία Ημαθίας διετέλεσε Α΄ Αντινομάρχης την περίοδο 2007 – 2008 με αρμοδιότητες στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή, ενώ στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010, εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Βέροιας.

Εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και έπειτα από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, διορίστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και διετέλεσε υπάλληλος στη ΔΟΥ Βέροιας.

Σε ότι αφορά στις σπουδές του αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Αλεξάνδρειας, συνέχισε τις σπουδές του, στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του A.Τ.Ε.Ι Λάρισας στο Τμήμα λογιστικής, και έκανε το μεταπτυχιακό του στον τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, της Νομικής σχολής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Είναι 53 ετών παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών. Ομιλεί αγγλικά.