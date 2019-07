Wimbledon : Με ανατροπή στους «16» ο Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στον νεαρό Χούμπερ Χουρκάζ, όμως τελικά επικράτησε με 3-1 σετ κι έκλεισε θέση για τους «16» του Wimbledon.

Ο Νόλε τα βρήκε… μπαστούνια κόντρα στον Πολωνό, έχασε το πρώτο σετ, όμως στη συνέχεια σοβαρεύτηκε και με τρία συνεχόμενα σετ πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Σέρβος τενίστας επιβλήθηκε του Χουρκάζ με 7-5, 6-7 (5), 6-1, 6-4 σε κάτι λιγότερο από 3 ώρες και θα βρει στον επόμενο γύρο ή τον Φελίξ Αλιασίμ ή τον Ούγκο Χούμπερτ.

Ο κάτοχος 15 Grand Slam, τελείωσε το παιχνίδι με 9 άσους, 45 winners και 39 αβίαστα λάθη. Τα πρώτα δυο σετ δεν ήταν καθόλου εύκολα για τον Σέρβο, που ήταν πίσω με 4-5, 0-15 στο 1ο σετ, αλλά κράτησε το σερβίς του και αργότερα έκανε και το break, για να το κατακτήσει με 7-5.

The hunt for a fifth title continues…

Defending champion @DjokerNole is into the #Wimbledon fourth round for the 12th time after beating Hubert Hurkacz pic.twitter.com/V42C3B892o

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2019