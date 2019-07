Ο τεράστιος Φέντερερ υποκλίθηκε στον Παγδατή

Ο Μάρκος Παγδατής αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο του Wimbledon από τον Ματέο Μπερετίνι, δίνοντας έτσι τον τελευταίο του αγώνα στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο Κύπριος τενίστας έχει αποφασίσει στα 34 του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και το λονδρέζικο γκραν σλαμ ήταν το τελευταίο τουρνουά που θα έπαιρνε μέρος.

Ο Ρότζερ Φέντερερ, με ανάρτηση στο twitter, αποθέωσε τον Μάρκο Παγδατή δηλώνοντας μάλιστα θαυμαστής του.

«Ήσουν υπέροχος για το τένις. Σ’ ευχαριστούμε. Από έναν φαν σου», ήταν το μήνυμα του Ελβετού.

Δείτε την ανάρτηση:

You are the man Marcos,

You have been so great for Tennis.

Thank you 🙏

from a fan

RF https://t.co/9eSKgMHf34

— Roger Federer (@rogerfederer) July 4, 2019