Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ : Ανανέωσε και ο Περέιρα

Μετά την ανανέωση του Μάρκους Ράσφορντ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα διατηρήσει στο ρόστερ της και τον Αντρέας Περέιρα, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους κόκκινους διαβόλους.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός της αγγλικής ομάδας συμφώνησε για νέο συμβόλαιο και θα είναι κάτοικος Ολντ Τράφορντ τουλάχιστον μέχρι το 2023.

Ο Περέιρα αγωνίζεται στη Γιουνάιτεντ από το 2013 όταν και ξεκίνησε στην Κ18 της ομάδας. Αποτελεί έναν από τους νέους παίκτες που πιστεύει ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και είναι διατεθειμένος τη νέα σεζόν να του δώσει αρκετές ευκαιρίες.

Συνολικά ο Περέιρα έχει αγωνιστεί σε 35 παιχνίδια της κορυφαίας αγγλικής ομάδας, ενώ έχει παραχωρηθεί μεταξύ άλλων και δανεικός σε Γρανάδα και Βαλένθια.

Δείτε την ανάρτηση των κόκκινων διαβόλων:

✍️ @AndrinhoPereira has put pen to paper on a new #MUFC deal 👍

— Manchester United (@ManUtd) July 5, 2019