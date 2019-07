Έκλεισε στη Γουέστ Μπρομ μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ

Ο Φιλίπ Κροβίνοβιτς υπήρξε μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο έκλεισε οριστικά στη Γουέστ Μπρομ.

Η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κροάτη μέσου με μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από την Μπενφίκα.

Οι προηγούμενες ομάδες του Κροβίνοβιτς ήταν η ΝΚ Ζάγκρεμπ, η Ρίο Άβε και πλέον ανήκει στην Μπενφίκα, η οποία τον έδωσε δανεικό.

Croatian midfielder @fkrovinovic10 has joined us on a season-long loan from @SLBenfica.

Give our new man a warm welcome, Baggies! 🙌🏼🇭🇷#WBA https://t.co/tWFysoquO3

— West Bromwich Albion (@WBA) July 5, 2019