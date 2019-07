Από την ΑΕΚ στη Λοκομοτίβ – Ανακοινώθηκε ο Μπάνκι

Την πρόσληψη του πρώην τεχνικού της ΑΕΚ, Λούκα Μπάνκι, ανακοίνωσε η Λοκομοτίβ Κουμπάν. Μετά από το πέρασμά του από την «Ένωση» το οποίο διήρκεσε μόλις ένα έτος, ο Ιταλός τεχνικός συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρωσία.

Όπως ανακοίνωσε η Κουμπάν, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για άμεση έναρξη της συνεργασίας τους, με τον 53χρονο α βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.

Πάντως, η «Λόκο» δεν θα είναι η πρώτη ομάδα που αναλαμβάνει ο Μπάνκι εκτός Ιταλίας, καθώς στο παρελθόν έχει καθίσει στον πάγκο της Μπάμπεργκ και φυσικά των «κιτρινόμαυρων».

📢 ОФИЦИАЛЬНО! Лука Банки – новый наставник «Локо»! Добро пожаловать в Краснодар!

//

📢 Welcome coach!

Lokomotiv Kuban have reached a one-year agreement with Luca Banchi to become the club’s new head coach. pic.twitter.com/biyrItDXOJ

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) July 5, 2019