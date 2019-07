Ανανέωσε με τη Χίμκι ο κόουτς Κουρτινάιτις

Στην τεχνική ηγεσία της Χίμκι θα βρίσκεται και τη νέα αγωνιστική σεζόν ο Ρίμας Κουρτινάιτις, με τη ρώσικη ομάδα το βράδυ της Παρασκευής να ανακοινώνει και επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας της με τον έμπειρο τεχνικό.

Ο Λιθουανός προπονητής συναντήθηκε με τη διοίκηση του συλλόγου και υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Ο 59χρονος τεχνικός στα μέσα της σεζόν αντικατέστησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον πάγκο της Χίμκι, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα του σε κάποιον τίτλο, αλλά ούτε στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας.

Ο Κουρτινάιτις εκτός από την Χίμκι, στο παρελθόν είχε δουλέψει επίσης σε Λιέτουβος Ρίτας, Καντού, Ρίγα και Πρόκομ.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της Χίμκι:

⚡️ Римас Куртинайтис остается в«Химках» до 2021 года! / Coach Rimas stays with Khimki for 2 more years! #ХимкиМежсезонье19 pic.twitter.com/0boNVu226p

— BC Khimki (@Khimkibasket) July 5, 2019