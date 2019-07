Ανανέωσε με Ερυθρό Αστέρα ο Περπέρογλου : «Σαν στο σπίτι μου»

Ο Στράτος Περπέρογλου ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Ερυθρό Αστέρα για ακόμα έναν χρόνο και θα είναι στην ομάδα του Μίλαν Τόμιτς που επέστρεψε στη Euroleague.

Ο Έλληνας φόργουορντ τόνισε στις δηλώσεις του μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τους Σέρβους, πως αισθάνεται σαν στο σπίτι του στον Ερυθρό Αστέρα, ενώ ξεκαθάρισε πως ο τρόπος που φέρονται στους ερυθρόλευκους του δίνουν έξτρα κίνητρο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το περιβάλλον στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο μου φέρονται εδώ, μου δίνουν κίνητρο και με κρατούν διψασμένο. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου εδώ».

