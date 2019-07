Ανακοίνωσε Βασίλη Ξανθόπουλο το Περιστέρι

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος ανήκει και επίσημα στο Περιστερί, με την ομάδα του Ηλία Ζούρου να κάνει γνωστή την έναρξη της συνεργασίας της με τον 35χρονο γκαρντ, για τα επόμενα δύο χρόνια, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την ΑΕΚ και έψαχνε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Περιστέρι:

«Η Κ.Α.Ε. Περιστέρι ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον αθλητή, Βασίλη Ξανθόπουλο! Ο 35χρονος point guard, που στο παρελθόν είχε αναδειχθεί πρώτος σε ασίστ και κλεψίματα στην Basket League, θα ενισχύσει της προσπάθειες του συλλόγου έως το 2021!

«Να πάμε ακόμα καλύτερα την νέα σεζόν»

Αμέσως μετά την διετή συμφωνία, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Κ.Α.Ε. Περιστερίου προέβη στις πρώτες του δηλώσεις λέγοντας πως «είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα στην ομάδα του Περιστερίου και θέλω να ευχαριστήσω γι’ αυτό, τόσο την Διοίκηση του συλλόγου όσο και τον προπονητή Ηλία Ζούρο για την εμπιστοσύνη που δείξανε στο πρόσωπο μου.

Πρόκειται για ένα μπασκετικό σωματείο που επέστρεψε εκεί που ανήκει, που προέρχεται από μία δυνατή και εντυπωσιακή σεζόν κι εύχομαι, και με την δικιά μου βοήθεια, να πάμε ακόμα καλύτερα την νέα σεζόν. Την υγεία μας να έχουμε για να φανούμε ανταγωνιστικοί σε Ελλάδα κι Ευρώπη και να έχουμε καλά αποτελέσματα».

Who is who

Γεννημένος στις 29 Απριλίου του 1984 στον Πειραιά, ο Βασίλης Ξανθόπουλος ξεκίνησε το μπάσκετ στις ακαδημίες του Ολυμπιακού για να κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στον Πειραϊκό (2001-2002). Ακολούθησε για μία διετία η Νήαρ Ηστ (2002-2004) κι εν συνεχεία ο Παναθηναϊκός (200402005) όπου κατέκτησε τόσο το πρωτάθλημα όσο και το Κύπελλο Ελλάδος.

Το καλοκαίρι του 2005 δόθηκε δανεικός στον Π.Α.Ο.Κ. πριν επιστρέψει στον Παναθηναϊκό (2006-2007) για να κατακτήσει την Euroleague στο Final-4 της Αθήνας καθώς επίσης και το εγχώριο double. Η συνέχεια της καριέρας του τον βρήκε στον Πανιώνιο (2007-2009), στον Πανελλήνιο (2009-2011) όπου έφτασε έως το Final-4 του EuroCup και ξανά στον Πανιώνιο (2011-2012). Με την ομάδα της Νέας Σμύρνης αναδείχθηκε πρώτος στις ασίστ στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Την σεζόν 2012-2013 επέστρεψε ξανά στον Παναθηναϊκό όπου κατέκτησε ένα ακόμα double κι έναν χρόνο μετά, αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο εξωτερικό φορώντας την φανέλα της ισπανικής Ομπραντόιρο. Η “ξενιτιά” κράτησε μόλις μία σεζόν καθώς το 2014 επαναπατρίσθηκε για χάρη του Πανιωνίου, ενώ η αγωνιστική περίοδος 2015-2016 τον βρήκε στον Άρη όπου έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου.

Στην Basket League κατέλαβε την 4η θέση έχοντας αναδειχθεί καλύτερος στα κλεψίματα (60). Στις 5 Ιουλίου του 2017 η Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Ξανθόπουλου και στα δύο χρόνια παρουσίας του στην «Ένωση» πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος (2018), το Basketball Champions League (2018) καθώς και το Διηπειρωτικό Κύπελλο (2019).

Σπουδαίο κεφάλαιο στην καριέρα του παίζει η Εθνική ομάδα. Διεθνής σε όλες τις κατηγορίες, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket εφήβων το 2000, το επίσης χάλκινο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων, έναν χρόνο μετά καθώς και το ασημένιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νέων του 2005. Το 2010 ήταν στην αποστολή για το Eurobasket της Λιθουανίας, εκεί όπου η Εθνική Ανδρών κατέλαβε την 6η θέση».