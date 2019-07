Ιταλία: Πανικός στους τουρίστες από την εντυπωσιακή έκρηξη ηφαιστείου στο νησί Στρόμπολι

Το ηφαίστειο στο νησάκι Στρόμπολι ενεργοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στέλνοντας μια στήλη τέφρας ψηλά στον ουρανό, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας.

Το ιταλικό πρακτορείο Ansa μετέδωσε ότι τουρίστες, τρομοκρατημένοι από την απρόσμενη έκρηξη στο μικρό νησί της Μεσογείου, ρίχτηκαν στη θάλασσα.

Το αρχιπέλαγος των Αιολίδων Νήσων, στις οποίες ανήκει το Στρόμπολι, έχει μετατραπεί τις τελευταίες δεκαετίες σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό και εκεί έχουν χτίσει εξοχικές κατοικίες πολλές διασημότητες.

*BREAKING-URGENT* The #Stromboli volcano exploded a few minutes ago. Panic and Chaos among the people present on the Island. Many are trying to escape into the sea swimming or in small boats. #Volcano #Sicily #Eolie pic.twitter.com/GeGQ1Q3eBl

